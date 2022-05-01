Böyle olacağı belliydi! Fenerbahçe'de 'İsmail Kartal' krizi patlak verdi
Önce Joachim Löw, ardından Jorge Jesus'la görüşen, hatta başarılı teknik adam için Portekiz'e çıkarma yapan Ali Koç'a 'İsmail Kartal burada' serzenişlerinin yapıldığı öğrenildi. Sarı lacivertli yönetimin içerisinde İsmail Kartal ismi ön plana çıkarken, Löw ve Jesus'un tazminatlarının da göz önünde bulundurulduğu bildirildi.
Fenerbahçe’nin ligde yakaladığı başarı artarak devam ediyor. İsmail Kartal yönetiminde son 11 lig maçında 10 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor.
Özellikle teknik heyetin kısa sürede ortaya koyduğu etki esas takdir edilen konu oluyor. Fenerbahçe’deki ikinci dönemini yaşayan teknik direktör İsmail Kartal, birçok alanda yaptığı doğru hamlelerle bu başarılı çıkışta başrolü oynuyor. Futbolcuların gelişimi, Kadıköy’ün tekrar rakipler için zor bir deplasman olması ve yeniden her maç kapalı gişe oynamasında İsmail Kartal’ın imzası çok net görülüyor.
Özellikle takımın yeniden ayağa kalkması en bariz gelişim olarak öne çıktı. Vitor Pereira ile 17 lig maçına çıkan futbolcularla İsmail Kartal’la beraber 15 lig maçında forma giyen oyuncuların performansı ciddi anlamda gelişti. Rakamlara da yansıyan bu görüntü ile İsmail Kartal’ın her şeyden önce futbolcuları kazandığı anlaşıldı. Pereira’lı dönem ve İsmail Kartal’lı dönemde futbolcuların Süper Lig’deki rakamları:
Takımın arka arkaya aldığı başarılı sonuçların ardından Fenerbahçe’de taraftarlar takıma sahip çıktı. Uzun bir aradan sonra Kadıköy’de maçlar kapalı gişe oynanmaya başlandı. Sırasıyla iç sahada oynanan Trabzonspor, Konyaspor, Galatasaray, Göztepe ve Gaziantep maçlarında taraftar ortalaması 42 bini buldu.
Teknik direktör İsmail Kartal her geçen hafta performansını artırıyor. İlk etapta sezon sonuna kadar takımın başına getirilen İsmail Kartal yakaladığı başarıyla bir anda kafaları karıştırdı. Aslında esas olarak Löw ve Jorge Jesus’tan birini getirme planı vardı. Fakat İsmail Kartal da artık bu rekabetin içinde. Camia ve kulüp içinde artık İsmail Kartal’ın devam etmesinin daha doğru olacağı fikri de güçlendi.
Bunda en önemli etkenlerden biri mali şartlar. 2022-23 sezonuna kadro ve sistem hemen hemen hazır. Kadronun sadece birkaç doğru takviye ile daha da iyi hale gelebileceği kaydediliyor. İsmail Kartal’ın oyuncularla iletişimi iyi ve mali riski çok düşük. Ancak tam tersi olarak ünlü hocalar Löw ve Jesus’un maliyeti yüksek.