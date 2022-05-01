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FenerbahçeBöyle olacağı belliydi! Fenerbahçe'de 'İsmail Kartal' krizi patlak verdi
HaberlerFenerbahçe Haberleri Böyle olacağı belliydi! Fenerbahçe'de 'İsmail Kartal' krizi patlak verdi
• 01 Mayıs 2022 - 07:39 • Son Güncelleme:

Böyle olacağı belliydi! Fenerbahçe'de 'İsmail Kartal' krizi patlak verdi

Önce Joachim Löw, ardından Jorge Jesus'la görüşen, hatta başarılı teknik adam için Portekiz'e çıkarma yapan Ali Koç'a 'İsmail Kartal burada' serzenişlerinin yapıldığı öğrenildi. Sarı lacivertli yönetimin içerisinde İsmail Kartal ismi ön plana çıkarken, Löw ve Jesus'un tazminatlarının da göz önünde bulundurulduğu bildirildi.

• 01 Mayıs 2022 - 07:39 • Son Güncelleme:
1Böyle olacağı belliydi Fenerbahçede İsmail Kartal krizi patlak verdi
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Fenerbahçe’nin ligde yakaladığı başarı artarak devam ediyor. İsmail Kartal yönetiminde son 11 lig maçında 10 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor.

2Böyle olacağı belliydi Fenerbahçede İsmail Kartal krizi patlak verdi

Özellikle teknik heyetin kısa sürede ortaya koyduğu etki esas takdir edilen konu oluyor. Fenerbahçe’deki ikinci dönemini yaşayan teknik direktör İsmail Kartal, birçok alanda yaptığı doğru hamlelerle bu başarılı çıkışta başrolü oynuyor. Futbolcuların gelişimi, Kadıköy’ün tekrar rakipler için zor bir deplasman olması ve yeniden her maç kapalı gişe oynamasında İsmail Kartal’ın imzası çok net görülüyor.

3Böyle olacağı belliydi Fenerbahçede İsmail Kartal krizi patlak verdi

Özellikle takımın yeniden ayağa kalkması en bariz gelişim olarak öne çıktı. Vitor Pereira ile 17 lig maçına çıkan futbolcularla İsmail Kartal’la beraber 15 lig maçında forma giyen oyuncuların performansı ciddi anlamda gelişti. Rakamlara da yansıyan bu görüntü ile İsmail Kartal’ın her şeyden önce futbolcuları kazandığı anlaşıldı. Pereira’lı dönem ve İsmail Kartal’lı dönemde futbolcuların Süper Lig’deki rakamları:

4İsmail Kartal 15 maç

İsmail Kartal 15 maç

Serdar Dursun: 8 gol-2 asist

Diego Rossi: 3 gol-3 asist

Miha Zajc: 6 gol-1 asist

Mert Hakan: 7 asist

Arda Güler: 3 gol-2 asist

5Vitor Pereira 17 maç

Vitor Pereira 17 maç

Serdar Dursun: 5 gol-1 asist

Diego Rossi: 2 gol-5 asist

Miha Zajc: 3 gol

Arda Güler: 1 asist

Mert Hakan: -

6Böyle olacağı belliydi Fenerbahçede İsmail Kartal krizi patlak verdi

Takımın arka arkaya aldığı başarılı sonuçların ardından Fenerbahçe’de taraftarlar takıma sahip çıktı. Uzun bir aradan sonra Kadıköy’de maçlar kapalı gişe oynanmaya başlandı. Sırasıyla iç sahada oynanan Trabzonspor, Konyaspor, Galatasaray, Göztepe ve Gaziantep maçlarında taraftar ortalaması 42 bini buldu.

7Böyle olacağı belliydi Fenerbahçede İsmail Kartal krizi patlak verdi

İsmail Kartal’ın yakaladığı başarı birçok istatistiğe yansımış durumda. Sarı-lacivertli takımın başında 15 lig maçında 11 galibiyet 1 yenilgi ve 3 beraberlik alan Kartal, 36 puan topladı, 2.36’lık puan ortalaması tutturdu.

8Böyle olacağı belliydi Fenerbahçede İsmail Kartal krizi patlak verdi

Vitor Pereira döneminde ise 17 lig maçında 8 galibiyet, 4 yenilgi, 5 beraberlik alan Fenerbahçe 29 puan topladı. Vitor Pereira, 1.65’lik puan ortalaması elde etti. İsmail Kartal’lı takım 36 gol atıp 10 gol yerken, Vitor Pereira döneminde 28 gol atıldı 20 gol yendi.

9Böyle olacağı belliydi Fenerbahçede İsmail Kartal krizi patlak verdi

Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal ile Vjtor Pereira dönemi arasında Zeki Murat Göle ile 3 lig maçına çıkıldı. Bu süreçte Fenerbahçe 1 yenilgi, 1 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Takım bu dönemde 5 puan yitirdi, 4 puan toplayabildi.

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Teknik direktör İsmail Kartal’la çıkışa geçen Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında 16 haftada 36 puan topladı ve ikinci yarının lideri oldu. İsmail Kartal da görevde olduğu 15 haftada ligin en iyisi oldu.

11Böyle olacağı belliydi Fenerbahçede İsmail Kartal krizi patlak verdi

Teknik direktör İsmail Kartal her geçen hafta performansını artırıyor. İlk etapta sezon sonuna kadar takımın başına getirilen İsmail Kartal yakaladığı başarıyla bir anda kafaları karıştırdı. Aslında esas olarak Löw ve Jorge Jesus’tan birini getirme planı vardı. Fakat İsmail Kartal da artık bu rekabetin içinde. Camia ve kulüp içinde artık İsmail Kartal’ın devam etmesinin daha doğru olacağı fikri de güçlendi.

12Böyle olacağı belliydi Fenerbahçede İsmail Kartal krizi patlak verdi

Bunda en önemli etkenlerden biri mali şartlar. 2022-23 sezonuna kadro ve sistem hemen hemen hazır. Kadronun sadece birkaç doğru takviye ile daha da iyi hale gelebileceği kaydediliyor. İsmail Kartal’ın oyuncularla iletişimi iyi ve mali riski çok düşük. Ancak tam tersi olarak ünlü hocalar Löw ve Jesus’un maliyeti yüksek.

13Böyle olacağı belliydi Fenerbahçede İsmail Kartal krizi patlak verdi

Ayrıca herhangi bir kötü gidişat durumunda iki hocanın da yüksek tazminatları olacak. İsmail Kartal da böyle bir tazminat yükü yok. Bunun yanında yeni gelecek hocalar transfer bütçesi isteyecek. Üstelik başarı garanti değil ve belli bir uyum süreci gerekecek. (Skorer)

14Böyle olacağı belliydi Fenerbahçede İsmail Kartal krizi patlak verdi

 

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