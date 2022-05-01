Böyle olacağı belliydi! Fenerbahçe'de 'İsmail Kartal' krizi patlak verdi

Bunda en önemli etkenlerden biri mali şartlar. 2022-23 sezonuna kadro ve sistem hemen hemen hazır. Kadronun sadece birkaç doğru takviye ile daha da iyi hale gelebileceği kaydediliyor. İsmail Kartal’ın oyuncularla iletişimi iyi ve mali riski çok düşük. Ancak tam tersi olarak ünlü hocalar Löw ve Jesus’un maliyeti yüksek.