• 06 Mart 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:
Boşanıyorlar! Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’dan karşı dava!
Ünlü oyuncu Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal’a boşanma davası açmıştı. Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal’ın kendisini aldattığını iddia etti. Ünsal’da karşı dava açarken, asıl kendisinin aldatıldığını ve hatta Burak Sergen’in ilişkisinden çocuğu olduğunu ileri sürdü.
• 06 Mart 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Burak Sergen, genç eşi Nihan Ünsal’ın kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Evlilik sürecinde kendisinin aldatıldığını belirten Ünsal, Burak Sergen’e karşı dava açtı. Nihan Ünsal “Çocuğu ile tanıştıracak kadar ciddi bir ilişkisi var” iddiasında bulundu.
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