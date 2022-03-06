Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinBoşanıyorlar! Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’dan karşı dava!
HaberlerMagazin Haberleri Boşanıyorlar! Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’dan karşı dava!
• 06 Mart 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:

Boşanıyorlar! Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’dan karşı dava!

Ünlü oyuncu Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal’a boşanma davası açmıştı. Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal’ın kendisini aldattığını iddia etti. Ünsal’da karşı dava açarken, asıl kendisinin aldatıldığını ve hatta Burak Sergen’in ilişkisinden çocuğu olduğunu ileri sürdü.

• 06 Mart 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:
1Boşanıyorlar Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’dan karşı dava
ABONE OL

Ünlü oyuncu Burak Sergen, genç eşi Nihan Ünsal’ın kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Evlilik sürecinde kendisinin aldatıldığını belirten Ünsal, Burak Sergen’e karşı dava açtı. Nihan Ünsal “Çocuğu ile tanıştıracak kadar ciddi bir ilişkisi var” iddiasında bulundu.

2Boşanıyorlar Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’dan karşı dava

Ünsal dilekçesinde, Sergen'in başka bir kadınla çocuğunu tanıştıracak kadar ciddi bir ilişki yaşadığını ve bunu da kabul ettiğini ileri sürdü.

3Boşanıyorlar Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’dan karşı dava

Ayrıca genç kadın, ünlü oyuncunun evlilik sürecinde kendisini borç batağına sürüklediğini belirtti.Ünsal, "Beni kendisinden uzaklaştırıp hata yapmaya itti" iddiasında da bulundu.

4İLİŞKİYİ KABUL ETTİ

İLİŞKİYİ KABUL ETTİ

Ünsal dilekçesinde, Sergen'in başka bir kadınla çocuğunu tanıştıracak kadar ciddi bir ilişki yaşadığını ve bunu da kabul ettiğini ileri sürdü.

5Boşanıyorlar Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’dan karşı dava

Ayrıca genç kadın, ünlü oyuncunun evlilik sürecinde kendisini borç batağına sürüklediğini belirtti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Şeyma Subaşı'dan Miami pozları!

Şeyma Subaşı'dan Miami pozları!

Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yı askere yolladı,sosyal medya sallandı!

Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yı askere yolladı,sosyal medya sallandı!

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen bornozuyla sokağa çıktı!

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen bornozuyla sokağa çıktı!

Boşanıyorlar! Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’dan karşı dava!

Boşanıyorlar! Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal’dan karşı dava!