Bodrum'da su kalmadı: Barajlar kritik seviyeye geriledi

5

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla bu yıl Geyik Barajı’nda yüzde 2’lik bir düşüş yaşanırken, Mumcular Barajı’ndaki doluluk oranı geçen yılki yüzde 12 seviyesinden bu yıl yüzde 22’ye yükseldi.