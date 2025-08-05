Bodrum'da su kalmadı: Barajlar kritik seviyeye geriledi
05.08.2025 - 08:16Güncellenme Tarihi:
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun ortasında su tüketimi rekor seviyelere ulaşırken, ilçeye içme suyu sağlayan barajlarda doluluk oranları kritik seviyelere geriledi.
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Yaz nüfusuyla birlikte artan su talebi nedeniyle Bodrum’un en önemli su kaynaklarından Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranı alarm veriyor.
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10 Haziran’da yüzde 48 seviyesinde olan Geyik Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 33’e düştü.
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Aynı şekilde, Haziran ayında yüzde 31 olan Mumcular Barajı’ndaki su miktarı yüzde 22’ye geriledi.
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Yarımadanın birçok noktasında zaman zaman su kesintileri yaşanırken, vatandaşlar çareyi tankerle su taşımakta buldu.
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Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla bu yıl Geyik Barajı’nda yüzde 2’lik bir düşüş yaşanırken, Mumcular Barajı’ndaki doluluk oranı geçen yılki yüzde 12 seviyesinden bu yıl yüzde 22’ye yükseldi.
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Yetkililer, su tasarrufu konusunda vatandaşlara uyarılarını yineledi.
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