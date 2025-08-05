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Bodrum'da su kalmadı: Barajlar kritik seviyeye geriledi

05.08.2025 - 08:16Güncellenme Tarihi:

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun ortasında su tüketimi rekor seviyelere ulaşırken, ilçeye içme suyu sağlayan barajlarda doluluk oranları kritik seviyelere geriledi.

1Bodrum'da su kalmadı: Barajlar kritik seviyeye geriledi

Yaz nüfusuyla birlikte artan su talebi nedeniyle Bodrum’un en önemli su kaynaklarından Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranı alarm veriyor.

2Bodrum'da su kalmadı: Barajlar kritik seviyeye geriledi

10 Haziran’da yüzde 48 seviyesinde olan Geyik Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 33’e düştü.

3Bodrum'da su kalmadı: Barajlar kritik seviyeye geriledi

Aynı şekilde, Haziran ayında yüzde 31 olan Mumcular Barajı’ndaki su miktarı yüzde 22’ye geriledi.

4Bodrum'da su kalmadı: Barajlar kritik seviyeye geriledi

Yarımadanın birçok noktasında zaman zaman su kesintileri yaşanırken, vatandaşlar çareyi tankerle su taşımakta buldu.

5Bodrum'da su kalmadı: Barajlar kritik seviyeye geriledi

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla bu yıl Geyik Barajı’nda yüzde 2’lik bir düşüş yaşanırken, Mumcular Barajı’ndaki doluluk oranı geçen yılki yüzde 12 seviyesinden bu yıl yüzde 22’ye yükseldi.

6Bodrum'da su kalmadı: Barajlar kritik seviyeye geriledi

Yetkililer, su tasarrufu konusunda vatandaşlara uyarılarını yineledi.

7Bodrum'da su kalmadı: Barajlar kritik seviyeye geriledi