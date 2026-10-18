Bodrum sokaklarına kadın eli değdi! İlk durak Turgutreis olacak

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Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Atölye Mai iş birliğinde yürütülen "Bodrumlu Kadınlar Sokak İçin Örüyor" projesinin ilk etabı tamamlandı. Bir ay boyunca evlerinde, komşularıyla ve atölye çalışmalarında örgü ören kadınlar, hazırladıkları bin 400 motifi bir araya getirmek için Atölye Mai’nin bahçesinde buluştu. "Hem Örgü Hem Piknik" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar, önce 11’er motiften oluşan sıralar hazırladı. Daha sonra bu sıralar birleştirilerek 22 motiften oluşan, asılmaya hazır gölgelikler oluşturuldu. Çalışmalar sırasında piknik yapan kadınlar, müzik eşliğinde vakit geçirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Av. Keziban Gözde Çakıroğlu da etkinliğe müdürlük personeliyle birlikte katıldı. Motiflerin birleştirilmesi için çalışmaların önümüzdeki günlerde devam edeceği bildirildi.