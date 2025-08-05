Bizans'tan Kayseri'ye kaldı! Duvarları tasvirli kilise dikkat çekiyor

2

Bölgeye gelen turistlere rehberlik yapan Mustafa Göktaş, “Erdemli'nin içeri köyü olarak bilinen bu tarihi alanda 1958 yılına kadar yaşam vardı. O tarihten sonra halk dış köye taşındı. Burada 20’nin üzerinde kilise, manastır ve şapel bulunmakta ve bir kısmı da hala kapalı. Burası tarihi eser bakımından çok zengin. "