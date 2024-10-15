Bitlis'te 32 yıl önce çektiği fotoğraflarla Nemrut Gölü'nü dünyaya tanıtmıştı! Yaşanan büyük değişi anlattı

Aradan geçen yıllara rağmen her yıl Nemrut Krater Gölü'ne çıkmayı sürdürdüğünü ve her çıkışında fotoğraf çektiğini ancak o güzelliği artık göremediğini de belirten Sönmez, "Çünkü o dönemde haziran ayının ortasında kar var, yeşillik var, göller su ile dolu. Küçük gölün orada yol olmadığı için arabalar da geçmiyordu. Geçen yılar içerisinde çevre bozuldu. İklim değişti.