Bitlis'te 32 yıl önce çektiği fotoğraflarla Nemrut Gölü'nü dünyaya tanıtmıştı! Yaşanan büyük değişi anlattı
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nü 32 yıl önce çektiği renkli panoramik fotoğrafla tanıtımına büyük katkıda bulunan Adem Sönmez (76), her yıl binlerce ziyaretçisi olan bölgede yaşanan değişimi anlattı. O günkü güzelliği artık göremediğini belirten fotoğraf sanatçısı Sönmez, “Çünkü o dönemde haziran ayının ortasında kar var, yeşillik var, göller su ile dolu. Küçük gölün orada yol olmadığı için arabalar da geçmiyordu. Geçen yılar içerisinde çevre bozuldu. İklim değişti. Sular çekildi. Kar eskisi gibi yerde kalmıyor, yeşillik olmuyor” dedi.
DHA
• 15 Ekim 2024 - 15:13 • Son Güncelleme:
DHA
• 15 Ekim 2024 - 15:13 • Son Güncelleme: