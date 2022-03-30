Birleşme partisi sonrası Survivor Adası karıştı! 'Cesaretiniz varsa potaya gelin, tek tek potaya geleceksiniz'

GÖNÜLLÜLER TAKIMI GRUPLARA BÖLÜNDÜ

Survivor'ın en başından beri grup tartışması yaşayan gönüllüler takımı dün akşam ada konseyinde yüzleşti. Seda, Sude ve Yağmur'un grup olduğunu iddia eden Yasin ve Evrim çileden çıktı.



Gözyaşlarına boğulan Evrim, yaşadığı sıkıntıyı ada konseyinde paylaştı: 'Seda ve ekibi arasında sürekli bir muhabbet dönüyor. Ben, Ayşe ile Yasin'in yanına gittiğimde oturamıyorum. Şu an Sude diyor ki, 'Evrim'i kovmanıza rağmen yayına gidiyor.' Bu laf beni çok üzüyor. Yasin beni kovmuyor, 'grup yaptığımızı düşünecekler' deyip uzaklaştırıyor. Bizi kulisçi ilan ettiler'