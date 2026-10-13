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GündemBir zamanlar yokluğun simgesiydi: Plastiğe direndi, yeniden moda oldu! Fiyatı 8 bin lirayı bulan saray modelleri yok satıyor!
HaberlerGündem Haberleri Bir zamanlar yokluğun simgesiydi: Plastiğe direndi, yeniden moda oldu! Fiyatı 8 bin lirayı bulan saray modelleri yok satıyor!

Bir zamanlar yokluğun simgesiydi: Plastiğe direndi, yeniden moda oldu! Fiyatı 8 bin lirayı bulan saray modelleri yok satıyor!

13.10.2026 - 09:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Gelişen teknoloji ve plastik terliklerin yaygınlaşmasıyla birlikte kaybolmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarımızdan nalıncılık (takunyacılık), son yıllarda yaşanan estetik dönüşümle yeniden gözde bir meslek haline geldi. Bir dönem sadece ıslak zeminlerin ve cami avlularının vazgeçilmezi olan ahşap takunyalar, tasarlanan özel saray modelleri ve sedef kakma işlemeleriyle günümüzde zarafetin ve lüksün simgesine dönüştü.

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1Bir zamanlar yokluğun simgesiydi: Plastiğe direndi, yeniden moda oldu! Fiyatı 8 bin lirayı bulan saray modelleri yok satıyor!

Gelişen teknoloji ve plastik ürünlerin yaygınlaşmasıyla birlikte unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaatlardan nalıncılık yeniden gözde meslek olmaya başladı. Bir zamanlar yokluğun simgesi olan takunyalar, yeni geliştirilen saray modeli ile artık zarafetin simgesi gibi görülüyor.

2Bir zamanlar yokluğun simgesiydi: Plastiğe direndi, yeniden moda oldu! Fiyatı 8 bin lirayı bulan saray modelleri yok satıyor!

Ege Bölgesi'nin nadir takunya ustalarından biri olan Murat Vatan, Osmanlı döneminden 1980'li yıllara kadar önemli bir meslek olan nalıncılığın 2010 yılından sonra yeniden önem kazandığını belirterek artık insanların yokluktan değil, zarafet için nalın kullanmaya başladığını belirtti. Aydın'ın Germencik İlçesi'nde Germencik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İncir ve Kültür Festivali çerçevesinde açtığı stant ile hem mesleği tanıtan hem de nalın satışı yapan Murat Vatan, yıllarca plastiğe direnen nalının yeniden moda olduğunu belirterek kişiye özel nalın üretimi yaptıklarını belirtti.

3Bir zamanlar yokluğun simgesiydi: Plastiğe direndi, yeniden moda oldu! Fiyatı 8 bin lirayı bulan saray modelleri yok satıyor!

Nalıncılığın aynı zamanda önemli bir kültür olduğunu da kaydeden Vatan, insanların sadece giymek için değil aksesuar için de nalın siparişi verdiğini kaydetti. Anadolu kültüründe türkülere bile konu olan nalının aynı zamanda kadim bir kültüre sahip olduğunu belirten Murat Vatan, "Bir dönem ıslak zeminlerin, gelin hamamlarının ve camilerin vazgeçilmezi olan nalın kültürü de plastiğin yaygınlaşması ile unutulmaya yüz tuttu. Ben bu işe 10 yıl önce kültürümüzü yaşatmak amacıyla başladım. 10 yıldır da nalına olan talep eskisine göre her geçen gün artıyor. Eskiden nalın renklerinin bir anlamı varmış. Canlı renkleri genç kızlar, koyu renkleri ise yaşlı veya eşi ölmüş bayanlar giyermiş. Pek çok modeli olan ve her modelin bir anlam taşıdığı kadim nalın kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

4Bir zamanlar yokluğun simgesiydi: Plastiğe direndi, yeniden moda oldu! Fiyatı 8 bin lirayı bulan saray modelleri yok satıyor!

"SARAY MODELİ VE SEDEF KAKMALI NALINLAR KADINLARIN GÖZDESİ OLDU"

Bir zamanlar sadece gündelik kullanımlar ve camilerde kullanılan nalınları modernize ederek hediyelik ve süs eşyasına da dönüştüren Murat Vatan, "Bu işe 10 yıl önce, nalıncılık kültürü yaşasın diye hobi olarak başladım. Ancak benim için ciddi bir gelir kapısı oldu. Kadınlar ve özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Gündelik kulanım için üretilen nalınlar 400-500 TL arasında satılırken, bizim kendi özel ürünümüz olan sedef kakmalı nalınlar ile saray modeli nalınların fiyatı özel üretim olduğu için 5 bin TL ile 8 bin TL arasında değişiyor. Kimi özel günlerde giymek kimi ise süs olarak duvarda ya da büfede sergilemek için sipariş veriyor" diyerek nalıncılık kültürünü yaşatmak için festivallere de katıldığını söyledi.

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