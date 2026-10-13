Bir zamanlar yokluğun simgesiydi: Plastiğe direndi, yeniden moda oldu! Fiyatı 8 bin lirayı bulan saray modelleri yok satıyor!

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Bir zamanlar sadece gündelik kullanımlar ve camilerde kullanılan nalınları modernize ederek hediyelik ve süs eşyasına da dönüştüren Murat Vatan, "Bu işe 10 yıl önce, nalıncılık kültürü yaşasın diye hobi olarak başladım. Ancak benim için ciddi bir gelir kapısı oldu. Kadınlar ve özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Gündelik kulanım için üretilen nalınlar 400-500 TL arasında satılırken, bizim kendi özel ürünümüz olan sedef kakmalı nalınlar ile saray modeli nalınların fiyatı özel üretim olduğu için 5 bin TL ile 8 bin TL arasında değişiyor. Kimi özel günlerde giymek kimi ise süs olarak duvarda ya da büfede sergilemek için sipariş veriyor" diyerek nalıncılık kültürünü yaşatmak için festivallere de katıldığını söyledi.