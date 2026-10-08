Bir zamanlar evdi, şimdi cami: Erzurum’daki Ketencizade Camii dikkat çekiyor

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Araştırmacı-yazar Taner Özdemir Ketencizade cami hakkında bilgi vererek, "Erzurum'un önemli manevi dinamiklerinden biri olan Mehmet Rüştü Efendi'nin hemen camisinin ön planındayız. Tabii bu cami niye önemli? 1982 yılında ibadete açılmış ama tabii caminin herhangi bir mimari bir özelliği yok. Ama manen özelliği ve bize kattığı değer çok fazla. Çünkü Ketencizade Mehmet Rüştü Efendi'nin burası evi. Daha sonra bura medrese olarak da kullanılmış. Akabinde de burayı camiye çevirmişlerdir. Zaten içerisine girildiği zaman buranın bir evden bozma bir cami şeklinde yapılmış olduğunu görebiliriz. Kendine özgü o küçük bir minaresi de var. Mehmet Rüştü Efendi 19. yüzyılda, yani 1834, bazı kaynaklara göre 1836 yılında dünyaya gelmiş, 1916 yılında da vefat etmiş bir isim. Fakat en temel özelliği şu; Ulu Cami imamı olarak biliniyor. Uzun yıllar Ulu Cami'de imamlık yapmıştır. Bu yapıyı da manevi turizmimize kazandırmamız gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.