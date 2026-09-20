Bir zamanlar 70 dükkân vardı, şimdi sadece o kaldı! Ailesinin 100 yıllık mesleğini tek başına yaşatıyor

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Mesleğin kendisine dedesinin babasından kaldığını belirten Halil Ak, "Şu anda bu mesleği ben devam ettiriyorum. Ben 4'üncü kuşağım ama bizden sonra bitti. Ben kendim 32 senedir bu işi yapıyorum. Çalıştık, emekli olduk. Buraya çırak bulamıyoruz, bu konuda çok sıkıntımız var. Bizim mesleğimizi yeni nesil; kirli, yorucu ve çalışma süresi uzun diye tercih etmiyor.