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Bir zamanlar 70 dükkân vardı, şimdi sadece o kaldı! Ailesinin 100 yıllık mesleğini tek başına yaşatıyor

20.09.2026 - 10:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-

Bartın'da demirci ustası Halil Ak (56), dedesinin babasından kalan yaklaşık 100 yıllık demircilik mesleğini 30 metrekarelik dükkanda sürdürüyor. Demirciler Sokağı'nda mesleğin son temsilcisi olan Ak, "Bu sokakta eskiden 70 tane demirci dükkanı varmış ama şimdi sadece ben kaldım" dedi.

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1Bir zamanlar 70 dükkân vardı, şimdi sadece o kaldı! Ailesinin 100 yıllık mesleğini tek başına yaşatıyor

Bartın kent merkezindeki Demirciler Sokağı'nda 50 yıl önce 70 demirci esnafı bulunurken, bugün mesleği sürdüren tek kişi olarak Halil Ak kaldı. Ak, 24 yaşında babası Ahmet ile amcası Mehmet Ak'ın yanında, 30 metrekarelik dükkanda çırak olarak çalışmaya başladı.

2Bir zamanlar 70 dükkân vardı, şimdi sadece o kaldı! Ailesinin 100 yıllık mesleğini tek başına yaşatıyor

Yaklaşık 100 yıllık dükkanda 4'üncü kuşak demirci olan Ak, 32 yıldır mesleğini tek başına sürdürüyor. Ak'ın dükkanında kazma, orak, saban demiri, çapa, balta, keser ve çeşitli mutfak bıçakları el emeğiyle üretilirken, eski tarım aletleri de onarılarak yeniden kullanıma kazandırılıyor.

3Bir zamanlar 70 dükkân vardı, şimdi sadece o kaldı! Ailesinin 100 yıllık mesleğini tek başına yaşatıyor

Mesleğin kendisine dedesinin babasından kaldığını belirten Halil Ak, "Şu anda bu mesleği ben devam ettiriyorum. Ben 4'üncü kuşağım ama bizden sonra bitti. Ben kendim 32 senedir bu işi yapıyorum. Çalıştık, emekli olduk. Buraya çırak bulamıyoruz, bu konuda çok sıkıntımız var. Bizim mesleğimizi yeni nesil; kirli, yorucu ve çalışma süresi uzun diye tercih etmiyor.

4Bir zamanlar 70 dükkân vardı, şimdi sadece o kaldı! Ailesinin 100 yıllık mesleğini tek başına yaşatıyor

Gençlerin bu mesleğe merakı yok. Biz de elimizden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu sokakta eskiden 70 tane demirci dükkanı varmış ama şimdi sadece ben kaldım. Teknolojinin gelişmesiyle artık balta, kazma Çin'den geliyor. Emek harcayarak demir yapan kalmadı. Bartın'da da mesleğin son temsilcisi biz kaldık" dedi.

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