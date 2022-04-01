Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği! Mesut Özil'in yerine Luis Suarez bombası

Kanarya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Mesut Özil, bu sezon forma giydiği 26 maçta 9 gol ve 2 asist kaydetti. Öte yandan, Hull City ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı. Galatasaray 'da forma giyen Ryan Babel'in ismi de İngiliz ekibi ile anılıyor.