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FenerbahçeBir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği! Mesut Özil'in yerine Luis Suarez bombası
HaberlerFenerbahçe Haberleri Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği! Mesut Özil'in yerine Luis Suarez bombası
• 01 Nisan 2022 - 13:51 • Son Güncelleme:

Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği! Mesut Özil'in yerine Luis Suarez bombası

Daha önce Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesinde büyük katkıları olan ve yıldız futbolcuyu Türkiye'ye getiren isimlerin başında yer alan Acun Ilıcalı'nın Allahyar'dan sonra yıldız futbolcuyu Hull City'e transfer edeceği ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'deki sıcak gelişme...

• 01 Nisan 2022 - 13:51 • Son Güncelleme:
1Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği Mesut Özilin yerine Luis Suarez bombası
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe 'de süresiz kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile ilgileniyor.

2Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği Mesut Özilin yerine Luis Suarez bombası

TEAMtalk sitesinde yer alan habere göre; İngiliz ekibinin, Mesut Özil'in sarı-lacivertli takımdan ayrılması durumunda yıldız oyuncu için bir hamle yapacağı belirtildi.

3Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği Mesut Özilin yerine Luis Suarez bombası

Bilindiği üzere, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Mesut Özil uzun zamandır yakın arkadaş. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmasında da Acun Ilıcalı'nın etkisi de büyüktü.

4Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği Mesut Özilin yerine Luis Suarez bombası

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak ve yeniden takımı Premier Lig'e çıkarmak için çalışmalarını sürdüren Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

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"İyi transferler yapmak zorundayız ve bütçeyle ilgili problemimiz yok. Ancak büyük para harcayacağımız şey golcü transferi olacak"

6Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği Mesut Özilin yerine Luis Suarez bombası

Menajer Erkan Söğüt de, Mesut Özil'in sözleşmesi bitene kadar takımda kalacağını açıklamıştı. Söğüt, "Önemli olan böyle dönemlerde soğukkanlı kalarak nihai kararı görmektir. Bunu buradan net bir şekilde söylüyorum.

7Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği Mesut Özilin yerine Luis Suarez bombası

Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. Sözleşmesinin sonuna kadar 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak burada devam edecek" şeklinde konuşmuştu.

8Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği Mesut Özilin yerine Luis Suarez bombası

Kanarya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Mesut Özil, bu sezon forma giydiği 26 maçta 9 gol ve 2 asist kaydetti. Öte yandan, Hull City ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı. Galatasaray 'da forma giyen Ryan Babel'in ismi de İngiliz ekibi ile anılıyor.

9Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği Mesut Özilin yerine Luis Suarez bombası

Yeni sezonda flaş transferler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin gündemine usta bir golcü geldi.

10Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği Mesut Özilin yerine Luis Suarez bombası

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, İspanyol devi Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Luis Suarez için harekete geçti.

11Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği Mesut Özilin yerine Luis Suarez bombası

Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncunun şartlarını öğrenmek için araştırmalara başladı. Fenerbahçe sezon sonu yaklaşırken menajeriyle resmi görüşmelere başlayacak.

12Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği Mesut Özilin yerine Luis Suarez bombası

Son yıllarda golcü konusunda bir türlü istediğini bulamayan Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyu renklerine katarak büyük sorununa çare bulmayı hedefliyor.

13Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği Mesut Özilin yerine Luis Suarez bombası

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız golcü Suarez, 2020 yılından beri İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyiyor.

14Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği Mesut Özilin yerine Luis Suarez bombası

35'lik yıldız için şimdiye kadar 123.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. Uruguaylı yıldız, Barcelona, Liverpool ve Ajax gibi devlerin de formasını giydi.

15Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği Mesut Özilin yerine Luis Suarez bombası

Bu sezon 37 karşılaşmaya çıkan Suarez, 11 gol atarken 3 de asiste imza attı. La Liga ekibi Atletico Madrid 2020 yılında Suarez için 7 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti. Tecrübeli oyuncu MLS takımlarının da transfer listesinde yer alıyor.

16LAKABI EL PİSTORELO (TABANCA)

LAKABI EL PİSTORELO (TABANCA)

Luis Suarez, Güney Amerika elemelerinde 29 gol atarak PSG'nin Arjantinli süperstarı Lionel Messi'nin 28 gollük rekorunu kırdı. 35 yaşındaki golcü son olarak Şili filelerini havalandırmayı başardı.

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Uruguaylı yıldız Luis Suarez kulüp kariyerinde 691 karşılaşmaya çıktı. 435 gole imza atan tecrübeli oyuncunun 240 da asisti bulunuyor.

18Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği Mesut Özilin yerine Luis Suarez bombası

 

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