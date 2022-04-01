Bir Ali Koç - Acun Ilıcalı klasiği! Mesut Özil'in yerine Luis Suarez bombası
Daha önce Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesinde büyük katkıları olan ve yıldız futbolcuyu Türkiye'ye getiren isimlerin başında yer alan Acun Ilıcalı'nın Allahyar'dan sonra yıldız futbolcuyu Hull City'e transfer edeceği ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'deki sıcak gelişme...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe 'de süresiz kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile ilgileniyor.
Bilindiği üzere, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Mesut Özil uzun zamandır yakın arkadaş. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmasında da Acun Ilıcalı'nın etkisi de büyüktü.
Kanarya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Mesut Özil, bu sezon forma giydiği 26 maçta 9 gol ve 2 asist kaydetti. Öte yandan, Hull City ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı. Galatasaray 'da forma giyen Ryan Babel'in ismi de İngiliz ekibi ile anılıyor.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, İspanyol devi Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Luis Suarez için harekete geçti.