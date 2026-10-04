Binlerce tonluk rezonansın gizli kahramanı: 78 yaşında üretmeye devam ediyor

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Kaman cevizi; ilçede önemli geçim kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. İnce kabuğu, açık sarı iç rengi ve kabuğundan kolay ayrılmasıyla bilinen Kaman cevizi, 9 Aralık 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'menşe adı' olarak coğrafi işaretle tescil edildi. 2024 yılı verilerine göre Kırşehir'de 27 bin 372 dekar alanda 4 bin 920 ton ceviz üretimi gerçekleştirildi. Kaman'da ise yaklaşık 15 bin dekar alanda 2 bin 431 ton ceviz üretildi.