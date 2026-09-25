Bingöl dağlarında geleneksel yöntem: Kütüklerde bereketli hasat
25.09.2026 - 14:12Güncellenme Tarihi:
Bingöl'ün yüksek rakımlı dağlık bölgelerinde meşe kütüklerine yerleştirilen arılardan elde edilen kütük balının sağımı gerçekleştirildi.
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Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi bölgesi ile Ilıcalar Beldesi'nin yüksek rakımlı dağlık alanlarında kütük balı sağımı gerçekleştirildi.
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Bölgede geleneksel yöntemlerle sürdürülen kütük balı üretiminde, meşe ağacından hazırlanan kütüklere yerleştirilen arılar kullanılıyor.
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Arılar, yüksek rakımlı bölgelerde bulunan çok sayıda bitki ve çiçekten topladıkları nektar ve polenleri kovanlarına taşıyarak bal üretiyor.
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Üretim sezonunun tamamlanmasının ardından kütüklerde biriken bal, üreticiler tarafından geleneksel yöntemlerle sağım yapılarak elde ediliyor. Doğal ortamda ve yüksek rakımda gerçekleştirilen üretim, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin önemli örnekleri arasında yer alıyor.