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Bingöl dağlarında geleneksel yöntem: Kütüklerde bereketli hasat

25.09.2026 - 14:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA) -

Bingöl'ün yüksek rakımlı dağlık bölgelerinde meşe kütüklerine yerleştirilen arılardan elde edilen kütük balının sağımı gerçekleştirildi.

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1Bingöl dağlarında geleneksel yöntem: Kütüklerde bereketli hasat

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi bölgesi ile Ilıcalar Beldesi'nin yüksek rakımlı dağlık alanlarında kütük balı sağımı gerçekleştirildi.

2Bingöl dağlarında geleneksel yöntem: Kütüklerde bereketli hasat

Bölgede geleneksel yöntemlerle sürdürülen kütük balı üretiminde, meşe ağacından hazırlanan kütüklere yerleştirilen arılar kullanılıyor.

3Bingöl dağlarında geleneksel yöntem: Kütüklerde bereketli hasat

Arılar, yüksek rakımlı bölgelerde bulunan çok sayıda bitki ve çiçekten topladıkları nektar ve polenleri kovanlarına taşıyarak bal üretiyor.

4Bingöl dağlarında geleneksel yöntem: Kütüklerde bereketli hasat

Üretim sezonunun tamamlanmasının ardından kütüklerde biriken bal, üreticiler tarafından geleneksel yöntemlerle sağım yapılarak elde ediliyor. Doğal ortamda ve yüksek rakımda gerçekleştirilen üretim, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin önemli örnekleri arasında yer alıyor.

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