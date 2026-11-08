BİM KASIM KATALOĞU | Bim'de bu hafta neler var? Bim aktüel 8 Kasım 2026 kataloğu yayınlandı mı?
BİM 8 Kasım 2026 aktüel kataloğu yayınlandı mı, BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? Kasım ayının yeni BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündeminde. Televizyon, derin dondurucu, elektrikli süpürge, mikrodalga fırın, stand mikser, halı ve koltuk yıkama makinesi, blender, oyuncak ve yapı market ürünleri 8 Kasım Pazar günü raflardaki yerini aldı. Peki BİM 8 Kasım kataloğunda hangi ürünler var, fiyatları ne kadar? BİM'e bu hafta ne geliyor? İşte 8 Kasım 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu ve öne çıkan fırsatlar...
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BİM Kasım kataloğu, yeni haftada uygun fiyatlı elektronik, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve oyuncak arayanların en çok araştırdığı konular arasına girdi. BİM 8 Kasım 2026 kataloğu yayınlandı mı, bugün BİM'de neler var, BİM aktüel ürünleri neler, BİM'e hangi televizyon geliyor, BİM'de derin dondurucu ne kadar, BİM'e bu hafta ne gelecek? sorularına yanıt aranıyor.
BİM'in 8 Kasım Pazar günü için hazırladığı aktüel ürün kataloğu yayımlandı ve ürünler satışa çıktı. Yeni katalogda özellikle TCL, LG, Senna ve Dijitsu televizyon modellerinin yanı sıra Keysmart derin dondurucu, Kumtel set üstü ocak, Fakir stand mikser, mikrodalga fırın, Arnica elektrikli süpürge ve çeşitli oyuncaklar dikkat çekiyor.
BİM 8 KASIM 2026 KATALOĞU YAYINLANDI MI?
Evet. BİM 8 Kasım 2026 Pazar aktüel ürünler kataloğu yayımlandı.
Kasım ayının ikinci haftasına girilirken BİM mağazalarında elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, temizlik cihazlarından oyuncaklara ve el aletlerine kadar çok sayıda ürün satışa sunuldu.
Katalogdaki ürünlerin mağaza stoklarıyla sınırlı olması nedeniyle özellikle televizyon, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi yoğun talep gören ürünlerde stok durumunun mağazadan mağazaya değişebileceği unutulmamalı.
BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?
8 Kasım 2026 BİM aktüel kataloğunun öne çıkan ürünleri arasında televizyon modelleri ilk sırada yer alıyor.
BİM'de bu hafta satışa çıkan başlıca ürünlerden bazıları şöyle:
TCL 32 inç Full HD Android TV: 10.900 TL
LG 50 inç QNED AI MiniLED 4K Smart TV: 32.500 TL
Keysmart 3 çekmeceli derin dondurucu: 9.990 TL
Kumtel cam set üstü ocak: 3.990 TL
Fakir stand mikser: 4.990 TL
Altus halı ve koltuk yıkama makinesi: 4.500 TL
Arnica Cyclone elektrikli süpürge: 4.990 TL
Fakir mikrodalga fırın: 3.750 TL
Prozone 8'i 1 arada bağlantı istasyonu: 2.490 TL
RGB klavye: 1.290 TL
Heifer ölçü kaplı çubuk blender: 1.190 TL
Arnica narenciye sıkacağı: 1.090 TL
Senna 65 inç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV: 28.900 TL
Dijitsu 43 inç Full HD QLED Google TV: 12.900 TL
BİM 8 KASIM TELEVİZYON FİYATLARI NE KADAR?
8 Kasım BİM kataloğunun en dikkat çeken kategorilerinden biri televizyon oldu. Farklı ekran boyutlarına ve görüntü teknolojilerine sahip dört model katalogda yer aldı.
TCL 32 inç Full HD Android TV 10.900 TL, LG 50 inç QNED AI MiniLED 4K Smart TV 32.500 TL, Senna 65 inç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 28.900 TL ve Dijitsu 43 inç Full HD QLED Google TV 12.900 TL fiyat etiketiyle satışa çıktı.
Televizyon almayı planlayanların ürünlerin garanti, kurulum ve teknik özelliklerini satın alma öncesinde ayrıca kontrol etmesi önem taşıyor.
BİM DERİN DONDURUCU NE KADAR?
BİM 8 Kasım aktüel ürünleri arasında Keysmart 3 çekmeceli derin dondurucu da bulunuyor.
Ürünün katalog satış fiyatı 9.990 TL olarak açıklandı.
Derin dondurucu, özellikle kışlık gıda hazırlığı yapan veya ek dondurucu alanına ihtiyaç duyan tüketicilerin katalogda en fazla dikkatini çeken beyaz eşya ürünlerinden biri oldu.
BİM STAND MİKSER VE MİKRODALGA FIRIN FİYATLARI
Mutfak için küçük elektrikli ev aleti arayanlar açısından da 8 Kasım kataloğunda çeşitli seçenekler bulunuyor.
Fakir stand mikser 4.990 TL, Fakir mikrodalga fırın ise 3.750 TL fiyatla raflarda yerini aldı.
Heifer ölçü kaplı çubuk blenderın fiyatı 1.190 TL, Arnica narenciye sıkacağının fiyatı ise 1.090 TL olarak belirlendi.
BİM HALI VE KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ NE KADAR?
Ev temizliği ürünleri de BİM'in yeni kataloğunda öne çıkıyor.
Altus halı ve koltuk yıkama makinesi 4.500 TL fiyatla satışa sunuldu.
Arnica Cyclone elektrikli süpürge ise 4.990 TL fiyat etiketiyle katalogda yer aldı.
Özellikle son dönemde yoğun ilgi gören koltuk ve halı temizleme cihazlarının BİM 8 Kasım kataloğuna girmesi, yeni haftanın dikkat çeken fırsatlarından biri oldu.
BİM 8 KASIM OYUNCAK KATALOĞUNDA NELER VAR?
BİM'in 8 Kasım kataloğu yalnızca elektronik ve ev ürünlerinden oluşmuyor. Çocuklara yönelik çok sayıda oyuncak da raflara geldi.
Öne çıkan oyuncaklar ve fiyatlarından bazıları şöyle:
Paw Patrol oyuncak araçlar: 399 TL
Konuşan Defne Bebek: 629 TL
Çek bırak yarış arabası: 109 TL
Ahşap domino: 199 TL
Barbie-Hot Wheels çerçeve puzzle: 49 TL
Ahşap satranç: 159 TL
Aksesuarlı mikro bloklar: 359 TL
Kutu oyunu çeşitleri: 349 TL
Bul-Tak Kule: 209 TL
İtfaiye yol seti: 409 TL
Hot Wheels tekli araba: 109 TL
Hot Wheels oyuncak kamyonlar: 329 TL
Oyuncak mutfak seti: 569 TL
BİM 8 KASIM YAPI MARKET ÜRÜNLERİ NELER?
Evinde tamirat yapanlar için katalogda çeşitli el aletleri de bulunuyor.
SGS markalı pense, mini pense seti, kemer delme pensesi ve farklı el aletleri 8 Kasım itibarıyla BİM mağazalarında satışa sunuldu.
Öne çıkan fiyatlardan bazıları şöyle:
SGS pense 160 mm: 399 TL
SGS 3 parçalı mini pense seti: 599 TL
SGS kemer delme pensesi: 349 TL
SGS tel fırça: 119 TL
El aletleri kategorisindeki ürün seçenekleri mağaza stoklarına göre değişiklik gösterebilir.
BİM KASIM AYINDA BAŞKA HANGİ GÜNLERDE AKTÜEL ÜRÜN GETİRECEK?
BİM'in Kasım 2026 aktüel ürün takviminde 8 Kasım'ın ardından yeni katalog tarihleri de bulunuyor.
BİM tarafından yayımlanan aktüel ürün takviminde 10 Kasım Salı, 11 Kasım Çarşamba, 13 Kasım Cuma ve 15 Kasım Pazar için de ürün grupları yer alıyor.
Bu nedenle 8 Kasım kataloğunda aradığı ürünü bulamayan tüketiciler için haftanın ilerleyen günlerinde yeni aktüel ürün seçenekleri raflara gelecek.
BİM 13 KASIM KATALOĞUNDA NELER OLACAK?
13 Kasım Cuma günü satışa çıkması planlanan ürünlerde özellikle mutfak ve ev gereçleri öne çıkıyor.
Yeni katalogda çaydanlık, şekilli pankek tavası, emaye mutfak ürünleri ve çeşitli cam ürünler yer alıyor.
Kasım ayı boyunca aktüel katalogların farklı günlerde yayımlanması nedeniyle tüketicilerin ilgilendikleri ürünün satış başlangıç tarihini kontrol etmeleri gerekiyor.