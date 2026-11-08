BİM KASIM KATALOĞU | Bim'de bu hafta neler var? Bim aktüel 8 Kasım 2026 kataloğu yayınlandı mı?

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BİM Kasım kataloğu, yeni haftada uygun fiyatlı elektronik, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve oyuncak arayanların en çok araştırdığı konular arasına girdi. BİM 8 Kasım 2026 kataloğu yayınlandı mı, bugün BİM'de neler var, BİM aktüel ürünleri neler, BİM'e hangi televizyon geliyor, BİM'de derin dondurucu ne kadar, BİM'e bu hafta ne gelecek? sorularına yanıt aranıyor.



BİM'in 8 Kasım Pazar günü için hazırladığı aktüel ürün kataloğu yayımlandı ve ürünler satışa çıktı. Yeni katalogda özellikle TCL, LG, Senna ve Dijitsu televizyon modellerinin yanı sıra Keysmart derin dondurucu, Kumtel set üstü ocak, Fakir stand mikser, mikrodalga fırın, Arnica elektrikli süpürge ve çeşitli oyuncaklar dikkat çekiyor.