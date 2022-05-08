Bilge Öztürk'ten sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile yeni pozlar!
Avukat Bilge Öztürk, sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşıyor. Şu sıralar İspanya'da olan çiftten Öztürk, 22 yaş küçük sevgilisiyle yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, mutluluğu fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da bulmuştu. Öztürk, daha önce kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle ilişkisi hakkında, "Üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz" diye konuşmuştu.
ANNEDEN ONAY GELDİ
Ardından Erkaya ile mutluluğunu gözler önüne seren Bilge Öztürk, birlikte çekilen fotoğraflarını kalp emojisi ile paylaşmıştı. Sürpriz aşka ilk yorum ise anne Bennu Gerede'den gelmişti. Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." yorumunu yapmıştı. Öztürk ise Bennu Gerede'ye, "Canım Bennu! Senin varlığın, her şeyin çok insana ışık ve umut veriyor. Çok sevgi, çok saygı ve iyi ki..." sözleriyle yanıt vermişti.
AİLEYE GİRDİ
Öztürk, sonraki haftalarda ise sevgilisini kardeşleri Berna Öztürk ve Belda Öztürk ile tanıştırmıştı. Aileye giren Daren Gerede Erkaya, sevgilisi ve kardeşleriyle objektiflere poz vermişti. O anlar sosyal medyada paylaşılmıştı.
"BİRAZ ACELEMİZ VAR"
İkili, ardından ilk kez el ele Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı. Gerede'nin evinden çıkan ve telaşlı halleri dikkat çeken çift, aceleleri olduğu için basın mensuplarının sorularını nazikçe geri çevirmişti. Yurt dışına seyahat edeceklerini söyleyen Bilge Öztürk "Şu an biraz acelemiz var. Yarın yurt dışına çıkacağız. Biraz onun telaşıyla uğraşıyoruz. Daha sonra uzun uzun bütün sorularınızı yanıtlayacağız" diye konuşmuştu. Taze aşıklar, İspanya'ya uçmuştu. İkili, romantik tatillerinden fotoğrafları Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaşmış; Öztürk, sevgilisiyle yer aldığı bir fotoğrafı kalp emojisiyle birlikte yayınlamıştı. Bennu Gerede ise Öztürk'ün gönderisine, "Of, çok güzelsiniz! Sizi seviyorum ve özledim" notunu düşmüştü.
ROTAYI TEKRAR İSPANYA'YA ÇEVİRDİLER
Mutlu birlikteliklerine devame den 44 yaşındaki Öztürk ile 22 yaşındaki Erkaya, tüm bunların ardından rotayı tekrar İspanya'ya çevirdi. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında 74.9 bin takipçisi bulunan Öztürk, sevgilisiyle verdikleri romantik pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin Instagram sayfasının hikayeler bölümünden paylaştığı bu kare, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Öte yandan Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya, geçtiğimiz aylarda Bermuda'ya tatile gitmiş; Öztürk, bikinili pozlarını mavi kalp emojisiyle Instagram hesabından yayınlamıştı. Avukatın fit görüntüsü dikkat çekmiş; Bilge Öztürk, kısa sürede sevenleri tarafından beğenilirken, hayranlarından övgü dolu mesajlar almıştı.
(Milliyet)