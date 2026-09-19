Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBilecik İnhisar'da nar hasadına sayılı günler kala rekoltede düşüş bekleniyor: Ağaçların yorgunluğu nedeniyle kapasite yüzde 60 seviyesinde kaldı!
HaberlerGündem Haberleri Bilecik İnhisar'da nar hasadına sayılı günler kala rekoltede düşüş bekleniyor: Ağaçların yorgunluğu nedeniyle kapasite yüzde 60 seviyesinde kaldı!

Bilecik İnhisar'da nar hasadına sayılı günler kala rekoltede düşüş bekleniyor: Ağaçların yorgunluğu nedeniyle kapasite yüzde 60 seviyesinde kaldı!

19.09.2026 - 09:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mikroklima iklimi ve vadi yapısıyla kaliteli nar üretimine ev sahipliği yapan Bilecik'in İnhisar ilçesinde nar hasadına sayılı günler kala, ağaçların önceki sezon yorulması nedeniyle rekoltede düşüş bekleniyor. Ekim ayının ilk haftasında başlaması beklenen hasat öncesi üreticiler verim ve fiyat beklentilerini paylaştı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Bilecik İnhisar'da nar hasadına sayılı günler kala rekoltede düşüş bekleniyor: Ağaçların yorgunluğu nedeniyle kapasite yüzde 60 seviyesinde kaldı!

Mikroklima iklimi ve vadi yapısıyla kaliteli nar üretimine ev sahipliği yapan Bilecik'in İnhisar ilçesinde üreticiler yeni sezon hasadına hazırlanıyor.

2Bilecik İnhisar'da nar hasadına sayılı günler kala rekoltede düşüş bekleniyor: Ağaçların yorgunluğu nedeniyle kapasite yüzde 60 seviyesinde kaldı!

Ekim ayının ilk haftasında başlayıp hava şartlarına bağlı olarak aralık ayına kadar kademeli şekilde devam eden nar hasadı öncesinde üreticiler verim ve fiyat beklentilerini paylaştı.

3Bilecik İnhisar'da nar hasadına sayılı günler kala rekoltede düşüş bekleniyor: Ağaçların yorgunluğu nedeniyle kapasite yüzde 60 seviyesinde kaldı!

Geçmiş yıllarda 8 ila 10 bin ton arasında olan ilçe rekoltesinin seracılığa geçişle birlikte 3 bin ton seviyelerine gerilediğini belirten üretici Tahir Ünlem, bu sezon ise ağaçların yorgunluğuna bağlı olarak üretimin bin 800 ton civarında kalacağını ifade etti.

4Bilecik İnhisar'da nar hasadına sayılı günler kala rekoltede düşüş bekleniyor: Ağaçların yorgunluğu nedeniyle kapasite yüzde 60 seviyesinde kaldı!

"İNHİSAR NARI TATLIDIR, LOKUM VE MEYVE SUYUNDA ÇOK TERCİH EDİLİR"

İnhisar narının kendine has lezzetini yetiştirildiği coğrafyadan aldığını vurgulayan Tahir Ünlem, "Şu anda 24 dönümlük kendi bahçemdeyim, fidanları kendim dikip yetiştirdim. İnhisar narının ünü, tatlı ve sofralık olmasından gelir. Bu nar; kıran topraklarda, vadilerde ve yamaçlarda yetişir, kalitesi de doğrudan buradan kaynaklanır. İyi su verdiği için meyve suyu firmaları tarafından bolca alınır, lokum yapımında kullanılır. Bölgemizin narı tatlı olduğu için nar ekşisine pek gitmez, daha çok sofralık olarak Eskişehir, Adapazarı, İzmit ve Bursa gibi çevre illere satıyoruz" dedi.

5Bilecik İnhisar'da nar hasadına sayılı günler kala rekoltede düşüş bekleniyor: Ağaçların yorgunluğu nedeniyle kapasite yüzde 60 seviyesinde kaldı!

"SERALARA DÖNÜLDÜ AMA BEN BAHÇEMİ SÖKMEYE KIYAMADIM"

Bölgedeki nar üretim alanlarının zamanla azaldığına ve rekolte kaybına dikkat çeken Ünlem, "Bundan 20 sene önce bu bölgede 8 bin ila 10 bin ton nar üretiliyordu. Sonradan çoğu üretici seracılığa döndü, nar bahçeleri söküldü. Bu 5 bin metrekarelik bölüme ise ben sökmeye kıyamadım. Şu anda bölgede yaklaşık 3 bin tonluk bir kapasite var fakat geçen sene ağaçlar çok zorlandığı için bu sezon kapasite yüzde 60 civarında seyrediyor. Yani 3 bin ton beklenen yerden bin 800 ton ürün çıkar. Ekimin ilk haftasında başlayan hasat aralık ayına kadar sürer, olgunlaşan ürünü peyderpey toplarız. Geçen sene fiyatlar 25 lira civarındaydı, bu sene de ürün azlığı nedeniyle o seviyelerde satabilirsek iyi sayılır" ifadelerini kullandı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi