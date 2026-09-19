Bilecik İnhisar'da nar hasadına sayılı günler kala rekoltede düşüş bekleniyor: Ağaçların yorgunluğu nedeniyle kapasite yüzde 60 seviyesinde kaldı!

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Bölgedeki nar üretim alanlarının zamanla azaldığına ve rekolte kaybına dikkat çeken Ünlem, "Bundan 20 sene önce bu bölgede 8 bin ila 10 bin ton nar üretiliyordu. Sonradan çoğu üretici seracılığa döndü, nar bahçeleri söküldü. Bu 5 bin metrekarelik bölüme ise ben sökmeye kıyamadım. Şu anda bölgede yaklaşık 3 bin tonluk bir kapasite var fakat geçen sene ağaçlar çok zorlandığı için bu sezon kapasite yüzde 60 civarında seyrediyor. Yani 3 bin ton beklenen yerden bin 800 ton ürün çıkar. Ekimin ilk haftasında başlayan hasat aralık ayına kadar sürer, olgunlaşan ürünü peyderpey toplarız. Geçen sene fiyatlar 25 lira civarındaydı, bu sene de ürün azlığı nedeniyle o seviyelerde satabilirsek iyi sayılır" ifadelerini kullandı.