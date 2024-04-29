Bilal Erdoğan: Hocalarımız Türkiye'nin en parlak öğrencilerini yetiştirecekler
İBN Haldun Üniversitesi Ramazan Bülbül Misafirhanesi temel atma töreni Başakşehir'de yapıldı. Törende konuşma yapan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, "Burada konaklayacak araştırmacılarımız, hocalarımız hem Türkiye'nin en parlak öğrencilerini yetiştirecekler hem de sosyal bilimlere büyük katkılar yapacaklar" dedi.
• 29 Nisan 2024 - 14:57 • Son Güncelleme:
• 29 Nisan 2024 - 14:57 • Son Güncelleme: