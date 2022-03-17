• 17 Mart 2022 - 12:39 • Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni hoca için sürpriz! Galatasaray'la da adı anılmıştı
Beşiktaş yeni sezona teknik direktör değişikliğiyle girecek. Önder Karavel ile Türkiye Kupası'ndan elenen ve son Galatasaray derbisinde kötü bir oyun oynayarak yenilen Beşiktaş'ta yönetim, değişim kararı aldı.
• 17 Mart 2022 - 12:39 • Son Güncelleme:
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Karaveli sezonu takımın başında bitirecek ve kulüpteki geleceği daha sonra belli olacak.
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Beşiktaş yeni teknik direktörünü arıyor. Ligin bitimine 9 hafta kala hedefsiz kalan Beşiktaş'ta özellikle Türkiye Kupası'ndan erken elenilmesi ve Galatasaray derbisindeki mahkum futbol, ipleri kopardı. Önder Karaveli ile yollar ayrılacak. Karaveli, A takımın başından ayrıldıktan sonra kulüpte kalacak mı, asıl tartışma konusu bu. Sezon bitiminde görüşülecek ve net karar verilecek.
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