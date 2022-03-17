Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
BeşiktaşBeşiktaş'ta yeni hoca için sürpriz! Galatasaray'la da adı anılmıştı
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta yeni hoca için sürpriz! Galatasaray'la da adı anılmıştı
• 17 Mart 2022 - 12:39 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta yeni hoca için sürpriz! Galatasaray'la da adı anılmıştı

Beşiktaş yeni sezona teknik direktör değişikliğiyle girecek. Önder Karavel ile Türkiye Kupası'ndan elenen ve son Galatasaray derbisinde kötü bir oyun oynayarak yenilen Beşiktaş'ta yönetim, değişim kararı aldı.

• 17 Mart 2022 - 12:39 • Son Güncelleme:
1Beşiktaşta yeni hoca için sürpriz Galatasarayla da adı anılmıştı
ABONE OL

Karaveli sezonu takımın başında bitirecek ve kulüpteki geleceği daha sonra belli olacak.

2Beşiktaşta yeni hoca için sürpriz Galatasarayla da adı anılmıştı

Beşiktaş yeni teknik direktörünü arıyor. Ligin bitimine 9 hafta kala hedefsiz kalan Beşiktaş'ta özellikle Türkiye Kupası'ndan erken elenilmesi ve Galatasaray derbisindeki mahkum futbol, ipleri kopardı. Önder Karaveli ile yollar ayrılacak. Karaveli, A takımın başından ayrıldıktan sonra kulüpte kalacak mı, asıl tartışma konusu bu. Sezon bitiminde görüşülecek ve net karar verilecek.

3Beşiktaşta yeni hoca için sürpriz Galatasarayla da adı anılmıştı

Karaveli'nin yerine ise yabancı hoca getirilecek. Daha önce Şenol Güneş iddiaları ortaya atılmış ancak tecrübeli hocayla görüşülmediği açıklanmıştı. Beşiktaş, yeni hocasını Portekiz'de buldu.

4Beşiktaşta yeni hoca için sürpriz Galatasarayla da adı anılmıştı

Hazar Büyüka'nın haberine göre, Domenec Torrent'in gönderilmesi ihtimali olduğu dönemde Galatasaray'la da adı anılan Leonardo Jardim, Beşiktaş'ın gündemine girdi. Al Hilal'den ayrıldıktan sonra yeni bir takımla anlaşmayan 47 yaşındaki Portekizli hoca radara alındı.

5Beşiktaşta yeni hoca için sürpriz Galatasarayla da adı anılmıştı

Monaco'da çalışırken kariyerinin en parlak dönemini geçiren Jardim şu anda boşta. Jardim, daha önce Camacha, Chaves, Beira-Mar, Braga, Olympiakos, Sporting Lizbon, Monaco ve Al Hilal gibi takımlarda çalışmıştı.

6Beşiktaşta yeni hoca için sürpriz Galatasarayla da adı anılmıştı

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sampdoria teklifini sundu yönetim kararını verdi: Alexandru Cicaldau bu haberle yıkıldı...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sampdoria teklifini sundu yönetim kararını verdi: Alexandru Cicaldau bu haberle yıkıldı...

İtalya'da herkes Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Rekor...

İtalya'da herkes Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Rekor...

Beşiktaş'ta yeni hoca için sürpriz! Galatasaray'la da adı anılmıştı

Beşiktaş'ta yeni hoca için sürpriz! Galatasaray'la da adı anılmıştı

Galatasaray'a bonservis müjdesi geldi! Sezon sonunda...

Galatasaray'a bonservis müjdesi geldi! Sezon sonunda...