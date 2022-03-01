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BeşiktaşBeşiktaş'ta son dakika! 5 futbolcu Nevzat Demir'deki eşyalarını topladı
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta son dakika! 5 futbolcu Nevzat Demir'deki eşyalarını topladı
• 01 Mart 2022 - 11:23 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta son dakika! 5 futbolcu Nevzat Demir'deki eşyalarını topladı

Yeni sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta 5 futbolcuyla kesin olarak yollar ayrılıyor. Ayrıca siyah beyazlı ekipte 7 oyuncunun durumu ise henüz netleşmedi.

• 01 Mart 2022 - 11:23 • Son Güncelleme:
1Beşiktaşta son dakika 5 futbolcu Nevzat Demirdeki eşyalarını topladı
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Mevcut takım maliyeti 45 milyon Euro olan Beşiktaş yapılacak operasyonla 20 milyon Euro tasarruf yapmayı hedefliyor. Siyah beyazlılarda kadro dışı oyuncular Ljajic, Douglas, N’Sakala, Lens ile Hasic sezon sonu kesin yolcu, Vida, Larin, Oğuzhan, Güven, Gökhan Töre, Atiba ve Mehmet Topal’ın durumları ise belirsiz.

2Beşiktaşta son dakika 5 futbolcu Nevzat Demirdeki eşyalarını topladı

Beşiktaş yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürürken takım bütçesini düşürmek için de operasyona hazırlanıyor.

3Beşiktaşta son dakika 5 futbolcu Nevzat Demirdeki eşyalarını topladı

Kulüpte hedef, halen 45 milyon Euro seviyesinde olan takımın bütçesini 25 milyon Euro bandına kadar indirmek.

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2021-22 sezonun tamamlanmasıyla birlikte Kartal ilk olarak oynamadan para kazanan 4 oyuncusuyla vedalaşarak önemli bir gider kaleminden kurtulacak.

5Beşiktaşta son dakika 5 futbolcu Nevzat Demirdeki eşyalarını topladı

Kadro dışı bırakılmalarına karşın oynayabilecekleri takımlara gitmek yerine siyah beyazlılarda takımdan ayrı idmana çıkmayı tercih eden Adem Ljajic, Jermain Lens, Fabrice N’Sakala ve Douglas’ın sezon sonu sözleşmeleri bitiyor.

6TARAFTARLAR ONUN İÇİN ÇILDIRIYORDU

TARAFTARLAR ONUN İÇİN ÇILDIRIYORDU

Bu oyuncularla birlikte yine sözleşmesi biten Ajdin Hasic ile de devam edilmeyecek.

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Sadece bu 5 oyuncunun ayrılması kulübün 7.8 milyon Euro ek maliyetten kurtulması anlamına geliyor.

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7 FUTBOLCUNUN DURUMU İSE HENÜZ NETLEŞMEDİ

Yine sözleşmeleri sona eren Vida, Larin, Oğuzhan, Güven, Gökhan Töre, Atiba ve Mehmet Topal’ın durumları belirsiz.

9Beşiktaşta son dakika 5 futbolcu Nevzat Demirdeki eşyalarını topladı

Bu futbolcuların da maaş maaliyeti 7.6 milyon Euro seviyesinde.

10Beşiktaşta son dakika 5 futbolcu Nevzat Demirdeki eşyalarını topladı

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Can Bozdoğan’ın takımlarına dönmesi ise 6 milyon 315 bin Euro’nun kasada kalmasını sağlayacak. (Hürriyet)

11Beşiktaşta son dakika 5 futbolcu Nevzat Demirdeki eşyalarını topladı

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