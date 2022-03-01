Beşiktaş'ta son dakika! 5 futbolcu Nevzat Demir'deki eşyalarını topladı

Mevcut takım maliyeti 45 milyon Euro olan Beşiktaş yapılacak operasyonla 20 milyon Euro tasarruf yapmayı hedefliyor. Siyah beyazlılarda kadro dışı oyuncular Ljajic, Douglas, N’Sakala, Lens ile Hasic sezon sonu kesin yolcu, Vida, Larin, Oğuzhan, Güven, Gökhan Töre, Atiba ve Mehmet Topal’ın durumları ise belirsiz.