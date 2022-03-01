• 01 Mart 2022 - 11:23 • Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta son dakika! 5 futbolcu Nevzat Demir'deki eşyalarını topladı
Yeni sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta 5 futbolcuyla kesin olarak yollar ayrılıyor. Ayrıca siyah beyazlı ekipte 7 oyuncunun durumu ise henüz netleşmedi.
• 01 Mart 2022 - 11:23 • Son Güncelleme:
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Mevcut takım maliyeti 45 milyon Euro olan Beşiktaş yapılacak operasyonla 20 milyon Euro tasarruf yapmayı hedefliyor. Siyah beyazlılarda kadro dışı oyuncular Ljajic, Douglas, N’Sakala, Lens ile Hasic sezon sonu kesin yolcu, Vida, Larin, Oğuzhan, Güven, Gökhan Töre, Atiba ve Mehmet Topal’ın durumları ise belirsiz.
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