Beşiktaş'ta gece kulübünde yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı. Olay yerinde son dakika gelişmeleri devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkunç yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'deki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, yangına 26 adet ambulans ve 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timinin görevlendirildiğini duyurdu. Beşiktaş'ta tadilat yapılan eğlence merkezinde 29 kişinin öldüğü yangına ilişkin, işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Beşiktaş Gayrettepe'deki gece kulübünde, 29 kişinin hayatını kaybettiği yangını görenler, yaşananları anlattı. Ümit Gültekin, "Yangının çıktığı binanın yanındaki otoparkta araçlarımızı çıkarmak için gittiğimizde, otopark tamamen dumanlar altındaydı. Kurtarabildiğimiz araçları kurtardık, Yoğun duman etkisiyle öksürerek ve sürünerek çıkabildik otoparktan. Biz de mahsur kalacaktık ama çıkabildik" diye konuştu.
• 02 Nisan 2024 - 15:49 • Son Güncelleme:
• 02 Nisan 2024 - 15:49 • Son Güncelleme: