• 10 Mart 2022 - 13:13 • Son Güncelleme:
Beşiktaş'a kötü haber! Barcelona'dan kiralanan Pjanic için sürpriz iddia!
Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic ile ilgili sürpriz iddia ortaya atıldı. La Liga devinin Boşnak oyuncuyu takasta kullanacağı ileri sürüldü.
• 10 Mart 2022 - 13:13 • Son Güncelleme:
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İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Barcelona, Napoli'den Koulibaly'yi istedi ve karşılığında Pjanic'i önerdi.
TAKASTA KULLANILACAK
Koulibaly'nin menajeri Fali Ramadani'nin geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yetkililerle görüştüğü ve ardından Katalanlar'ın teklifini Napoli'ye ilettiği belirtildi. İtalyanların iddiasına göre; Barcelona, Koulibaly için Napoli'ye bir miktar ücret ve Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic'i önerdi.
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