Beşiktaş'a kötü haber! Barcelona'dan kiralanan Pjanic için sürpriz iddia!

60 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Serie A'da Roma ve Juventus formaları giyen Pjanic, 2020 yazında Torino ekibinden Barcelona'ya 60 milyon euroya transfer olmuş ve bu sezon başında da Beşiktaş'a kiralanmıştı. Xavi tarafından kadroda düşünülmeyen Pjanic, seneye yine İtalya'da oynayacak gibi.