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TrabzonsporBeşiktaş'a kötü haber! Barcelona'dan kiralanan Pjanic için sürpriz iddia!
HaberlerTrabzonspor Haberleri Beşiktaş'a kötü haber! Barcelona'dan kiralanan Pjanic için sürpriz iddia!
• 10 Mart 2022 - 13:13 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'a kötü haber! Barcelona'dan kiralanan Pjanic için sürpriz iddia!

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic ile ilgili sürpriz iddia ortaya atıldı. La Liga devinin Boşnak oyuncuyu takasta kullanacağı ileri sürüldü.

• 10 Mart 2022 - 13:13 • Son Güncelleme:
1Beşiktaşa kötü haber Barcelonadan kiralanan Pjanic için sürpriz iddia
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İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Barcelona, Napoli'den Koulibaly'yi istedi ve karşılığında Pjanic'i önerdi.

TAKASTA KULLANILACAK

Koulibaly'nin menajeri Fali Ramadani'nin geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yetkililerle görüştüğü ve ardından Katalanlar'ın teklifini Napoli'ye ilettiği belirtildi. İtalyanların iddiasına göre; Barcelona, Koulibaly için Napoli'ye bir miktar ücret ve Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic'i önerdi.

2Beşiktaşa kötü haber Barcelonadan kiralanan Pjanic için sürpriz iddia

Görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, Pjanic'in bu transferde bir sorun çıkarmayacağı da belirtildi. Keza Boşnak orta saha, daha önce yaptığı açıklamada İtalya'ya dönmek istediğinin altını çizmişti.

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60 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Serie A'da Roma ve Juventus formaları giyen Pjanic, 2020 yazında Torino ekibinden Barcelona'ya 60 milyon euroya transfer olmuş ve bu sezon başında da Beşiktaş'a kiralanmıştı. Xavi tarafından kadroda düşünülmeyen Pjanic, seneye yine İtalya'da oynayacak gibi.

4Beşiktaşa kötü haber Barcelonadan kiralanan Pjanic için sürpriz iddia

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