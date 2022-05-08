• 08 Mayıs 2022 - 21:49 • Son Güncelleme:
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vurdu! Yıldız oyuncudan şoke eden tepki, Valerien Ismael'in yüzüne bile bakmadı! İsmail Kartal ve İrfan Can...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası, sezonun son derbisi olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçına sahne oldu! Karşılıklı gollerin, iki penaltının, gergin dakikaların ve hakem kararlarının damga vurduğu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin 7 maçlık galibiyet serisi son bulurken, Beşiktaş son 4 maçında 3. kez puan kaybı yaşadı. Maça damga vuran isim ise yaptırdığı 2 penaltı ve attığı 1 golle Filip Novak oldu. Öte yandan, Beşiktaş'ın yıldız ismi, hocasına verdiği tepkiyle çok konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları...
• 08 Mayıs 2022 - 21:49 • Son Güncelleme:
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2021/22 sezonunun son derbisi: Beşiktaş - Fenerbahçe! Büyük bir tempoya sahne olan ve 90 dakikası nefes kesen maça hakem kararları, iki penaltı, erken gelen goller ve saha içerisindeki gerginlik damga vurdu.
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CEZALI SERDAR AZİZ'İN YERİNE
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 35inci haftasındaki Gaziantep FK maçının 11ine göre 1 değişiklik yaptı. Kartal, cezalı Serdar Azizin yerine Novaka görev verdi. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş maçına şu 11le çıktı: Altay, Nazım, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun.
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Dolmbahçe'de oynanan derbide öne çıkan isim Fenerbahçe'den Filip Novak oldu. Karşılaşmanın 6. dakikasında sarı-lacivertliler öne geçerken golü atan isim Filip Novak'tı.
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