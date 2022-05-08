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FenerbahçeBeşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vurdu! Yıldız oyuncudan şoke eden tepki, Valerien Ismael'in yüzüne bile bakmadı! İsmail Kartal ve İrfan Can...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vurdu! Yıldız oyuncudan şoke eden tepki, Valerien Ismael'in yüzüne bile bakmadı! İsmail Kartal ve İrfan Can...
• 08 Mayıs 2022 - 21:49 • Son Güncelleme:

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vurdu! Yıldız oyuncudan şoke eden tepki, Valerien Ismael'in yüzüne bile bakmadı! İsmail Kartal ve İrfan Can...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası, sezonun son derbisi olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçına sahne oldu! Karşılıklı gollerin, iki penaltının, gergin dakikaların ve hakem kararlarının damga vurduğu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin 7 maçlık galibiyet serisi son bulurken, Beşiktaş son 4 maçında 3. kez puan kaybı yaşadı. Maça damga vuran isim ise yaptırdığı 2 penaltı ve attığı 1 golle Filip Novak oldu. Öte yandan, Beşiktaş'ın yıldız ismi, hocasına verdiği tepkiyle çok konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları...

• 08 Mayıs 2022 - 21:49 • Son Güncelleme:
1Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vurdu Yıldız oyuncudan şoke eden tepki, Valerien Ismaelin yüzüne bile bakmadı İsmail Kartal ve İrfan Can...
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2021/22 sezonunun son derbisi: Beşiktaş - Fenerbahçe! Büyük bir tempoya sahne olan ve 90 dakikası nefes kesen maça hakem kararları, iki penaltı, erken gelen goller ve saha içerisindeki gerginlik damga vurdu.

2CEZALI SERDAR AZİZİN YERİNE

CEZALI SERDAR AZİZ'İN YERİNE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 35inci haftasındaki Gaziantep FK maçının 11ine göre 1 değişiklik yaptı. Kartal, cezalı Serdar Azizin yerine Novaka görev verdi. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş maçına şu 11le çıktı: Altay, Nazım, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun.

36 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

6 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. İsmail Kartal; Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Gülere sakatlıkları sebebiyle, Serdar Azize ise sarı kart cezalısı olduğu forma veremedi.

4Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vurdu Yıldız oyuncudan şoke eden tepki, Valerien Ismaelin yüzüne bile bakmadı İsmail Kartal ve İrfan Can...

Dolmbahçe'de oynanan derbide öne çıkan isim Fenerbahçe'den Filip Novak oldu. Karşılaşmanın 6. dakikasında sarı-lacivertliler öne geçerken golü atan isim Filip Novak'tı.

5Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vurdu Yıldız oyuncudan şoke eden tepki, Valerien Ismaelin yüzüne bile bakmadı İsmail Kartal ve İrfan Can...

Çek futbolcu, Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu.

6Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vurdu Yıldız oyuncudan şoke eden tepki, Valerien Ismaelin yüzüne bile bakmadı İsmail Kartal ve İrfan Can...

Bu golden yalnızca 3 dakika sonra Novak, kendi ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etti ve Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.

721 DAKİKA SONRA BİR PENALTI DAHA

21 DAKİKA SONRA BİR PENALTI DAHA

Karşılaşmanın 30. dakikasında ise Filip Novak ceza sahası içinde Kenan Karaman'a faul yaparken hakem VAR incelemesinin ardından bir kez daha beyaz noktayı gösterdi ve Ghezzal'ın vuruşunda top filelere gitti.

8Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vurdu Yıldız oyuncudan şoke eden tepki, Valerien Ismaelin yüzüne bile bakmadı İsmail Kartal ve İrfan Can...

Müsabakanın ilk yarısı sona erince Beşiktaş'ta Valerien Ismael oyuna bir hamlede bulunmadı. Tecrübeli teknik direktör 47'nci dakikada Georges Kevin N'Koudou'yu ısınmaya gönderdi.

962DE BATSHUAYINİN YERİNE GİRDİ

62'DE BATSHUAYI'NİN YERİNE GİRDİ

Valerien Ismael, dev derbinin 62'nci dakikasında oyuna ilk müdahalesini yaptı. Siyah-beyazlılarda Michy Batshuayi kenara geldi. Georges Kevin N'Koudou maça dahil oldu.

10BATSHUAYİ TEPKİ GÖSTERDİ

BATSHUAYİ TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Michy Batshuayi bu değişiklikten sonra mutlu olmadı. Tecrübeli futbolcu kenara gelirken Valerien Ismael'e sitem etti. Michy Batshuayi doğrudan soyunma odasına gitti.

11Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vurdu Yıldız oyuncudan şoke eden tepki, Valerien Ismaelin yüzüne bile bakmadı İsmail Kartal ve İrfan Can...

Karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmazken, iki takım da puanları paylaştı.

12Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vurdu Yıldız oyuncudan şoke eden tepki, Valerien Ismaelin yüzüne bile bakmadı İsmail Kartal ve İrfan Can...

Bu sonucun ardından 7 maçlık galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe, puanını 69 yaptı ve 2. sırada yer aldı. Son 4 maçta 3. puan kaybını yaşayan Beşiktaş ise 55 puanla 7. sırada yer buldu.

13Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vurdu Yıldız oyuncudan şoke eden tepki, Valerien Ismaelin yüzüne bile bakmadı İsmail Kartal ve İrfan Can...

Fenerbahçe, gelecek hafta Karagümrük'ü konuk edecek. Beşiktaş ise Göztepe deplasmanına gidecek.

14NOVAK: 1 HAFTAM VARDI

NOVAK: '1 HAFTAM VARDI'

Maç sonu açıklamalarda bulunan Novak, "Gol attığım için mutluyum ama sebep olduğum 2 penaltı için mutlu değildim. Daha önce oynadığım bir pozisyondu ama alışmak için 1 haftam vardı. Futbol bazen böyledir, böyle bir stadyumdan 1 puan aldığınızda mutlu olmalısınız" dedi.

15BATSHUAYI BİR KEZ DAHA KAÇIRDI

BATSHUAYI BİR KEZ DAHA KAÇIRDI

Beşiktaş'ın 7. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Batshuayi, vuruştan yararlanamadı. Belçikalı yıldızın, Süper Lig'deki son iki penaltısı direkten dönmüş oldu.

16MARIO GOMEZDEN SONRA BİR İLK

MARIO GOMEZ'DEN SONRA BİR İLK

Michy Batshuayi, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig sezonunda iki penaltı kaçıran ikinci Beşiktaş oyuncusu oldu. Mario Gomez, 2015/2016 sezonunda 3 penaltıdan birini gole çevirebilmişti.

17Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vurdu Yıldız oyuncudan şoke eden tepki, Valerien Ismaelin yüzüne bile bakmadı İsmail Kartal ve İrfan Can...
18Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vurdu Yıldız oyuncudan şoke eden tepki, Valerien Ismaelin yüzüne bile bakmadı İsmail Kartal ve İrfan Can...
19Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vurdu Yıldız oyuncudan şoke eden tepki, Valerien Ismaelin yüzüne bile bakmadı İsmail Kartal ve İrfan Can...

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vurdu! Yıldız oyuncudan şoke eden tepki, Valerien Ismael'in yüzüne bile bakmadı! İsmail Kartal ve İrfan Can...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vurdu! Yıldız oyuncudan şoke eden tepki, Valerien Ismael'in yüzüne bile bakmadı! İsmail Kartal ve İrfan Can...