Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine damga vurdu! Yıldız oyuncudan şoke eden tepki, Valerien Ismael'in yüzüne bile bakmadı! İsmail Kartal ve İrfan Can...

NOVAK: '1 HAFTAM VARDI'

Maç sonu açıklamalarda bulunan Novak, "Gol attığım için mutluyum ama sebep olduğum 2 penaltı için mutlu değildim. Daha önce oynadığım bir pozisyondu ama alışmak için 1 haftam vardı. Futbol bazen böyledir, böyle bir stadyumdan 1 puan aldığınızda mutlu olmalısınız" dedi.