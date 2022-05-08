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FenerbahçeBeşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olay! Saha karıştı, İrfan Can Kahveci sakatlık geçirdi, tribünler...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olay! Saha karıştı, İrfan Can Kahveci sakatlık geçirdi, tribünler...
• 08 Mayıs 2022 - 19:59 • Son Güncelleme:

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olay! Saha karıştı, İrfan Can Kahveci sakatlık geçirdi, tribünler...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi büyük gerginlikle başladı. Maçın henüz ilk dakikasında sahaya atılan yabancı maddelerden biri İrfan Can'a isabet etti ve ortalık karıştı. İşte ayrıntılar...

• 08 Mayıs 2022 - 19:59 • Son Güncelleme:
1Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olay Saha karıştı, İrfan Can Kahveci sakatlık geçirdi, tribünler...
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Valerien Ismael yönetiminde Avrupa potasında kalma mücadelesi veren Beşiktaş , İsmail Kartal’la Şampiyonlar Ligi yolunda büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe ’yi konuk etti.

2Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olay Saha karıştı, İrfan Can Kahveci sakatlık geçirdi, tribünler...

Karşılaşma adına yakışır bir şekilde çok hızlı başladı.

3Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olay Saha karıştı, İrfan Can Kahveci sakatlık geçirdi, tribünler...

Karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına Mert Hakan ile birlikte İrfan Can Kahveci geçti.

4Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olay Saha karıştı, İrfan Can Kahveci sakatlık geçirdi, tribünler...

26 yaşındaki futbolcu, serbest vuruşu kullanmadan önce tribünden gelen madde ile yerde kaldı ve kısa süreli bir sakatlık geçirdi.

5Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olay Saha karıştı, İrfan Can Kahveci sakatlık geçirdi, tribünler...

Bu anlarda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da, dördüncü hakeme itirazda bulundu.

6Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olay Saha karıştı, İrfan Can Kahveci sakatlık geçirdi, tribünler...

Daha sonra kenara gelen İrfan Can, oyuna tekrar dahil oldu.

7YABANCI MADDE YAĞDI

YABANCI MADDE YAĞDI

Beşiktaşlı taraftarlar, İrfan Can'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında da sahaya yabancı madde attı. Fenerbahçe'de 4. dakikada kazanılan korneri kullanmaya giden Mert Hakan, yabancı maddeler nedeniyle köşe vuruşunu kullanamadı. Oyun kısa bir süre durduktan sonra yeniden başladı.

8İRFAN CAN KAHVECİDEN TEPKİ

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN TEPKİ

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, tribünden atılan bir madde sonrası yerde kaldı. İrfan Can bir süre sonra yerden kalktı.

9Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olay Saha karıştı, İrfan Can Kahveci sakatlık geçirdi, tribünler...

İsmail Kartal 4. hakeme itiraz ederken Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci maçın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

10Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olay Saha karıştı, İrfan Can Kahveci sakatlık geçirdi, tribünler...

Sahaya yabancı maddelerin atıldığı köşe vuruşu gole dönüştü. Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunun dönüşünde Fenerbahçe, Novak'ın golüyle 1-0 öne geçti.

11Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olay Saha karıştı, İrfan Can Kahveci sakatlık geçirdi, tribünler...

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olay! Saha karıştı, İrfan Can Kahveci sakatlık geçirdi, tribünler...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olay! Saha karıştı, İrfan Can Kahveci sakatlık geçirdi, tribünler...

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