• 08 Mayıs 2022 - 19:59 • Son Güncelleme:
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde olay! Saha karıştı, İrfan Can Kahveci sakatlık geçirdi, tribünler...
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi büyük gerginlikle başladı. Maçın henüz ilk dakikasında sahaya atılan yabancı maddelerden biri İrfan Can'a isabet etti ve ortalık karıştı. İşte ayrıntılar...
• 08 Mayıs 2022 - 19:59 • Son Güncelleme:
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Valerien Ismael yönetiminde Avrupa potasında kalma mücadelesi veren Beşiktaş , İsmail Kartal’la Şampiyonlar Ligi yolunda büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe ’yi konuk etti.
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Karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına Mert Hakan ile birlikte İrfan Can Kahveci geçti.
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