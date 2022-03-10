Beşiktaş büyük transfer hazırlığı içinde! 2 yıldızın peşinde

Bonservisini alırsa...

Sezon içerisinde ekonomik sıkıntılar yaşayan Al Nassr, bazı oyuncularla yollarını ayırmış ve uluslararası lisans konusunda da bazı problemlerle karşı karşıya kalmıştı. Bu duruma rağmen Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar’ın maaşlarını ödemeye bir süre daha devam eden Al-Nassr’ın sezon sonuna kadar bu konuda oyuncularla bir sıkıntı yaşaması beklenmiyor. Ancak Talisca’nın alacakları karşılığında bonservisini alıp Arap kulübünden ayrılma durumu bulunuyor. Eğer Talisca boşa çıkarsa Beşiktaş Yönetimi’nin tecrübeli hücum oyuncusuna imza parası da verebileceği belirtildi.