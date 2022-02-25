• 25 Şubat 2022 - 17:48 • Son Güncelleme:
Bergüzar Korel kızını paylaştı,sosyal medya sallandı! "Kel kızımla delirmeceler"
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, çifti 2021 senesinin Kasım ayında kızları Leyla'yı kucaklarına almışlardı. Doğum yaptıktan sonra Instagram sayfasından sık sık bebeğiyle paylaşım yapan Bergüzar Korel, bu paylaşımlara yenisini ekledi.
• 25 Şubat 2022 - 17:48 • Son Güncelleme:
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2009 yılında dünyaevine giren Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, 3 Kasım'da 3. bebeklerini kucağına aldı.
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İki erkek çocuğunun ardından Leyla adını verdiği bir kızı olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor.
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