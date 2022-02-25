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MagazinBergüzar Korel kızını paylaştı,sosyal medya sallandı! "Kel kızımla delirmeceler"
HaberlerMagazin Haberleri Bergüzar Korel kızını paylaştı,sosyal medya sallandı! "Kel kızımla delirmeceler"
• 25 Şubat 2022 - 17:48 • Son Güncelleme:

Bergüzar Korel kızını paylaştı,sosyal medya sallandı! "Kel kızımla delirmeceler"

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, çifti 2021 senesinin Kasım ayında kızları Leyla'yı kucaklarına almışlardı. Doğum yaptıktan sonra Instagram sayfasından sık sık bebeğiyle paylaşım yapan Bergüzar Korel, bu paylaşımlara yenisini ekledi.

• 25 Şubat 2022 - 17:48 • Son Güncelleme:
1Bergüzar Korel kızını paylaştı,sosyal medya sallandı Kel kızımla delirmeceler
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2009 yılında dünyaevine giren Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, 3 Kasım'da 3. bebeklerini kucağına aldı.

2Bergüzar Korel kızını paylaştı,sosyal medya sallandı Kel kızımla delirmeceler

İki erkek çocuğunun ardından Leyla adını verdiği bir kızı olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor.

3Bergüzar Korel kızını paylaştı,sosyal medya sallandı Kel kızımla delirmeceler

Kasım ayında saatler süren normal doğum sürecinin fotoğraflarını paylaşan Bergüzar Korel, şimdi ise kızıyla eğlenceli bir videosunu Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.

4Bergüzar Korel kızını paylaştı,sosyal medya sallandı Kel kızımla delirmeceler

Bergüzar Korel, yaptığı paylaşımına, “Kel kızımla delirmeceler, neden bu kadar geve bu kız” notunu düştü.

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6Bergüzar Korel kızını paylaştı,sosyal medya sallandı Kel kızımla delirmeceler

Bergüzar Korel, geçtiğimiz haftalarda ise kızını emzirdiği anları takipçileriyle paylaşmış ve “Uzunca bir süre süt kokacak buralar” notunu düşmüştü.

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