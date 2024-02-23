Duhan Suresi | Berat kandilinde Duhan Duresi okunur mu? Duhan Suresi fazileti ve Berat Kandili Duhan Suresi okumanın fazileti

11. (O duman) insanları bürür. Bu, elem dolu bir azaptır.



12. İnsanlar, "Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz" derler.



13. Nerede onlarda öğüt almak?! Oysa kendilerine (gerçeği) açıklayan bir peygamber gelmişti.



14. Sonra ondan yüz çevirdiler ve "Bu bir öğretilmiş, bu bir deli!" dediler.



15. Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız, siz de yine eski hâlinize döneceksiniz.



16. Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız.



17. Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti.



18. O, şöyle demişti: "Allah'ın kullarını (esaret altındaki İsrailoğullarını) bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim."



19. "Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize) getiriyorum."



20. "Şüphesiz ki ben, beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım."



21. "Bana inanmadınızsa benden uzak durun."



22. Sonra Mûsâ, Rabbine, "Bunlar günahkâr bir toplumdur" diye seslendi.



23. Allah da şöyle dedi: "O hâlde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz."



24. "Denizi açık hâlde bırak." Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.



25. Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar.



26. Nice ekinler, nice güzel konaklar!



27. Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler!



28. İşte böyle! Onları başka bir topluma miras bıraktık.