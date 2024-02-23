Duhan Suresi | Berat kandilinde Duhan Duresi okunur mu? Duhan Suresi fazileti ve Berat Kandili Duhan Suresi okumanın fazileti
24 Mart cumayı cumartesiye bağlayan gece idrak edilecek Berat Kandili, Müslüman alemi tarafından dualar ve ibadetlerle geçirilecek. Mübarek gecede eller semaya yükselirken okunması faziletli olan dualar da sorgulanmaya başlandı. Duhan suresinde Kur'an'ın tamamının Berat gecesi levh-i mahfûzdan dünya semasına indiği müjdelendiğinden, bu gece Duhan Suresi okunması tavsiye edilir.Peki Duhan suresi nasıl okunur? Duhan suresi neyi anlatıyor, kaçıncı sayfada? İşte Duhan Suresi okunuşu, fazileti, anlamı…
• 23 Şubat 2024 - 16:06 • Son Güncelleme:
• 23 Şubat 2024 - 16:06 • Son Güncelleme: