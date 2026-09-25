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Benzine tarihin en büyük zammı kapıda: 93 TL sınırına dayanabilir!

25.09.2026 - 14:36Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören / Muhabir
Müberra Gören / Muhabir

Milyonlarca araç sahibini ve nakliye sektörünü yakından ilgilendiren kritik bir süreç geride kalıyor. Benzindeki fiyat artışlarını bir süredir sınırlandıran eşel mobil sisteminin miadını doldurmasıyla birlikte, litrede 4,43 TL olan ÖTV tutarı 14,83 TL olacak. Benzinin litresinin 90 lirayı aşması bekleniyor.

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1Benzine tarihin en büyük zammı kapıda: 93 TL sınırına dayanabilir!

Akaryakıt fiyatlarında milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kritik bir eşik geride kalıyor.

2Benzine tarihin en büyük zammı kapıda: 93 TL sınırına dayanabilir!

Benzinde fiyat artışlarını bir süredir sınırlandıran eşel mobil sisteminin miadını doldurmasıyla birlikte, akaryakıt sektöründe tarihin en büyük tek seferlik fiyat artışlarından birinin yaşanması bekleniyor.

3Benzine tarihin en büyük zammı kapıda: 93 TL sınırına dayanabilir!

1 EKİM’DE EŞEL MOBİL KALKIYOR, ÖTV ARTIYOR

Mart ayında devreye alınan ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile sert yükselişlerin pompaya doğrudan yansımasını önlemek amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, belirlenen takvime göre 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamen sona eriyor.

4Benzine tarihin en büyük zammı kapıda: 93 TL sınırına dayanabilir!

Sistemin yürürlükten kalkmasıyla birlikte, bugüne kadar ÖTV'den karşılanan vergi yükü yeniden fiyatlara eklenecek. Yapılan sektör hesaplamalarına göre;

5Benzine tarihin en büyük zammı kapıda: 93 TL sınırına dayanabilir!

Benzindeki ÖTV tutarının 4,43 TL'den 14,83 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

6Benzine tarihin en büyük zammı kapıda: 93 TL sınırına dayanabilir!

Bu vergi düzenlemesi ve KDV etkisi hesaba katıldığında, pompa fiyatlarına yansıyacak toplam artışın 12,48 TL'yi bulabileceği öngörülüyor.

7Benzine tarihin en büyük zammı kapıda: 93 TL sınırına dayanabilir!

İSTANBUL’DA BENZİN 93 LİRAYI AŞABİLİR

Beklenen bu dev zam öncesinde, mevcut durumda İstanbul'da 80,40 TL seviyelerinden alıcı bulan benzinin litre fiyatının, 1 Ekim sonrasında yapılacak vergi güncellemeleriyle birlikte 93 lira sınırına dayanması bekleniyor.

8Benzine tarihin en büyük zammı kapıda: 93 TL sınırına dayanabilir!

Araç sahipleri ve nakliye sektöründeki işletmeler, yaşanabilecek bu rekor artış öncesinde gözlerini son güne çevirmiş durumda.

9Benzine tarihin en büyük zammı kapıda: 93 TL sınırına dayanabilir!

Yeni bir düzenleme ya da ek bir karar alınmadığı takdirde, 1 Ekim Çarşamba günü itibarıyla tabelaların nasıl değişeceği milyonlarca sürücü tarafından yakından takip ediliyor.

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