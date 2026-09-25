Benzine tarihin en büyük zammı kapıda: 93 TL sınırına dayanabilir!
Milyonlarca araç sahibini ve nakliye sektörünü yakından ilgilendiren kritik bir süreç geride kalıyor. Benzindeki fiyat artışlarını bir süredir sınırlandıran eşel mobil sisteminin miadını doldurmasıyla birlikte, litrede 4,43 TL olan ÖTV tutarı 14,83 TL olacak. Benzinin litresinin 90 lirayı aşması bekleniyor.
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Akaryakıt fiyatlarında milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kritik bir eşik geride kalıyor.
Benzinde fiyat artışlarını bir süredir sınırlandıran eşel mobil sisteminin miadını doldurmasıyla birlikte, akaryakıt sektöründe tarihin en büyük tek seferlik fiyat artışlarından birinin yaşanması bekleniyor.
1 EKİM’DE EŞEL MOBİL KALKIYOR, ÖTV ARTIYOR
Mart ayında devreye alınan ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile sert yükselişlerin pompaya doğrudan yansımasını önlemek amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, belirlenen takvime göre 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamen sona eriyor.
Sistemin yürürlükten kalkmasıyla birlikte, bugüne kadar ÖTV'den karşılanan vergi yükü yeniden fiyatlara eklenecek. Yapılan sektör hesaplamalarına göre;
Benzindeki ÖTV tutarının 4,43 TL'den 14,83 TL seviyesine çıkması bekleniyor.
Bu vergi düzenlemesi ve KDV etkisi hesaba katıldığında, pompa fiyatlarına yansıyacak toplam artışın 12,48 TL'yi bulabileceği öngörülüyor.
İSTANBUL’DA BENZİN 93 LİRAYI AŞABİLİR
Beklenen bu dev zam öncesinde, mevcut durumda İstanbul'da 80,40 TL seviyelerinden alıcı bulan benzinin litre fiyatının, 1 Ekim sonrasında yapılacak vergi güncellemeleriyle birlikte 93 lira sınırına dayanması bekleniyor.
Araç sahipleri ve nakliye sektöründeki işletmeler, yaşanabilecek bu rekor artış öncesinde gözlerini son güne çevirmiş durumda.
Yeni bir düzenleme ya da ek bir karar alınmadığı takdirde, 1 Ekim Çarşamba günü itibarıyla tabelaların nasıl değişeceği milyonlarca sürücü tarafından yakından takip ediliyor.