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Galatasaray'Ben varken kulübün kapısından giremez' demişti! Yeni hocayla gizlice anlaşma yapmış bile
HaberlerGalatasaray Haberleri 'Ben varken kulübün kapısından giremez' demişti! Yeni hocayla gizlice anlaşma yapmış bile
• 05 Mayıs 2022 - 10:07 • Son Güncelleme:

'Ben varken kulübün kapısından giremez' demişti! Yeni hocayla gizlice anlaşma yapmış bile

Domenec Torrent'le yollarını ayırmaya hazırlanan Burak Elmas'ın daha önce 'ben varken kulübün kapısından içeri giremez' dediği genç teknik adamla gizlice anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Ayrıca başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun ise Rudi Garcia ile görüştüğü öğrenildi.

• 05 Mayıs 2022 - 10:07 • Son Güncelleme:
1Ben varken kulübün kapısından giremez demişti Yeni hocayla gizlice anlaşma yapmış bile
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Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Burak Elmas, Torrent'ten tüm çalışma süresini kapsayan bir rapor istedi. Bugün veya yarın bu raporu sportif direktör Sensibile ile değerlendirecek olan Elmas, İspanyol hocanın tazminat konusunu hallettikten sonra Okan Buruk'u takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

2Ben varken kulübün kapısından giremez demişti Yeni hocayla gizlice anlaşma yapmış bile

Kulübe yakın kaynaklar, bu rapor talebinin tamamen prosedürden ibaret olduğunu, tarafların yollarını bugün veya yakın zamanda ayırmasının ihtimaller arasında bulunduğunu belirtiyor. Elmas'ın planı, Torrent'in ekibiyle beraber toplamda 2.4 milyon Euro'yu bulan tazminatını mümkün olduğu kadar düşürebilmek. Ayrıca bu tazminat için geniş vadeli bir ödeme takvimi oluşturulacak. Torrent ve yardımcıları kabul ederse, toplam tazminatın 1.5 milyon Euro seviyesine çekilmesi ve bunun da 3 yıla yayılarak ödenmesi hedefleniyor.

3Ben varken kulübün kapısından giremez demişti Yeni hocayla gizlice anlaşma yapmış bile

Domenec Torrent ise son Sivasspor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, "Tazminatıma saygı duymanız gerekmiyor mu" sözleriyle, alacaklarından feragat etme fikrine çok sıcak bakmadığının sinyallerini vermişti. Buna karşın İspanyol hocanın, tazminatın peşin değil de taksitlerle ödenmesine karşı ılımlı yaklaştığı, menacerini İstanbul'a davet ederek önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerde kendisinin de hazır bulunmasını istediği öğrenildi.

4Ben varken kulübün kapısından giremez demişti Yeni hocayla gizlice anlaşma yapmış bile

Burak Elmas, Torrent ile yolları ayırdıktan sonra, takımı bu kez Okan Buruk'a emanet etmeyi hedefliyor. Tarafların şimdiden gizli bir görüşme yaparak el sıkıştığı da gelen haberler arasında. Okan hoca aynı zamanda bir diğer başkan adayı Metin Öztürk'ün de teknik direktör adayları arasında yer alıyordu. Şampiyon yaptığı Başakşehir ile yolları ayrıldıktan sonra dinlenmeye çekilen 48 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, artık kendisini hazır hissettiğini söylemiş ve "11 yaşında kapısından girdiğim Galatasaray'da görev almak benim için gurur vesilesidir" diyerek başkan adaylarına yeşil ışık yakmıştı.

5Ben varken kulübün kapısından giremez demişti Yeni hocayla gizlice anlaşma yapmış bile

Ancak Elmas, diğer taraftan ligin bitimine 3 hafta kala ortaya çıkması muhtemel olumsuz sonuçların Okan hocayı yıpratmaması adına, bu birlikteliği kısa bir süre daha ertelemeyi de seçenekler arasında bulunduruyor. Elmas'ın Torrent sonrası geçici çözümü ise U19 takımının başında çok başarılı sonuçlara imza atan Hakan Balta'yı A takıma getirmek. Balta ile sezonun tamamlanması, daha sonra kendisinin de Okan Buruk'un ekibine dahil olması, Başkan Elmas'ın aklındaki bir diğer formül olarak öne çıkıyor.

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7Ben varken kulübün kapısından giremez demişti Yeni hocayla gizlice anlaşma yapmış bile

Seçim tarihinin ileriye atılmasıyla daha fazla zaman kaybetmek istemeyen Eşref Hamamcıoğlu, başarılı teknik Rudi Garcia ile el sıkıştı. Seçimden galip çıkmaları halinde imzalar resmiyete dökülecek. İşte detaylar...

8Ben varken kulübün kapısından giremez demişti Yeni hocayla gizlice anlaşma yapmış bile

Bunun üzerine sportif direktörlük görevine getirmeyi planladığı Cenk Ergün'ün Fransız hocayla temasa geçtiği ve prensipte anlaştığı ifade edildi. Hamamcıoğlu, kongreden başkan olarak çıkarsa Garcia iki yıllığına Galatasaray'ın başına geçecek. Ayrıca Garcia'nın yardımcılarından birisinin de Tuğberk Tanrıvermiş olacağı öğrenildi.

9Ben varken kulübün kapısından giremez demişti Yeni hocayla gizlice anlaşma yapmış bile

Bu arada Cenk Ergün'ün Lille'in orta saha oyuncusu Xeka ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Portekizli, yeni gelecek hocaya sunulacak ve onay gelirse transfer resmiyete dökülecek

10Ben varken kulübün kapısından giremez demişti Yeni hocayla gizlice anlaşma yapmış bile

Bu arada Cenk Ergün'ün Lille'in orta saha oyuncusu Xeka ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Portekizli, yeni gelecek hocaya sunulacak ve onay gelirse transfer resmiyete dökülecek.

11Ben varken kulübün kapısından giremez demişti Yeni hocayla gizlice anlaşma yapmış bile

Teknik direktör Rudi Garcia, St Etienne, Dijon, Lille, Marsilya ve Lyon'da görev yaptı. 24 Mayıs'ta Lyon'dan ayrılan 58 yaşındaki teknik adam, Fransız ekibinde 1.88 puan ortalaması tutturdu. Garcia'nın kariyerinde iki kupası bulunuyor. Lille ile 2010-11'de şampiyonluk ve kupa zaferi yaşadı.

12Ben varken kulübün kapısından giremez demişti Yeni hocayla gizlice anlaşma yapmış bile

 

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