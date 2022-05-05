'Ben varken kulübün kapısından giremez' demişti! Yeni hocayla gizlice anlaşma yapmış bile

Burak Elmas, Torrent ile yolları ayırdıktan sonra, takımı bu kez Okan Buruk'a emanet etmeyi hedefliyor. Tarafların şimdiden gizli bir görüşme yaparak el sıkıştığı da gelen haberler arasında. Okan hoca aynı zamanda bir diğer başkan adayı Metin Öztürk'ün de teknik direktör adayları arasında yer alıyordu. Şampiyon yaptığı Başakşehir ile yolları ayrıldıktan sonra dinlenmeye çekilen 48 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, artık kendisini hazır hissettiğini söylemiş ve "11 yaşında kapısından girdiğim Galatasaray'da görev almak benim için gurur vesilesidir" diyerek başkan adaylarına yeşil ışık yakmıştı.