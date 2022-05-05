'Ben varken kulübün kapısından giremez' demişti! Yeni hocayla gizlice anlaşma yapmış bile
Domenec Torrent'le yollarını ayırmaya hazırlanan Burak Elmas'ın daha önce 'ben varken kulübün kapısından içeri giremez' dediği genç teknik adamla gizlice anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Ayrıca başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun ise Rudi Garcia ile görüştüğü öğrenildi.
Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Burak Elmas, Torrent'ten tüm çalışma süresini kapsayan bir rapor istedi. Bugün veya yarın bu raporu sportif direktör Sensibile ile değerlendirecek olan Elmas, İspanyol hocanın tazminat konusunu hallettikten sonra Okan Buruk'u takımın başına getirmeye hazırlanıyor.
Kulübe yakın kaynaklar, bu rapor talebinin tamamen prosedürden ibaret olduğunu, tarafların yollarını bugün veya yakın zamanda ayırmasının ihtimaller arasında bulunduğunu belirtiyor. Elmas'ın planı, Torrent'in ekibiyle beraber toplamda 2.4 milyon Euro'yu bulan tazminatını mümkün olduğu kadar düşürebilmek. Ayrıca bu tazminat için geniş vadeli bir ödeme takvimi oluşturulacak. Torrent ve yardımcıları kabul ederse, toplam tazminatın 1.5 milyon Euro seviyesine çekilmesi ve bunun da 3 yıla yayılarak ödenmesi hedefleniyor.
Domenec Torrent ise son Sivasspor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, "Tazminatıma saygı duymanız gerekmiyor mu" sözleriyle, alacaklarından feragat etme fikrine çok sıcak bakmadığının sinyallerini vermişti. Buna karşın İspanyol hocanın, tazminatın peşin değil de taksitlerle ödenmesine karşı ılımlı yaklaştığı, menacerini İstanbul'a davet ederek önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerde kendisinin de hazır bulunmasını istediği öğrenildi.
Burak Elmas, Torrent ile yolları ayırdıktan sonra, takımı bu kez Okan Buruk'a emanet etmeyi hedefliyor. Tarafların şimdiden gizli bir görüşme yaparak el sıkıştığı da gelen haberler arasında. Okan hoca aynı zamanda bir diğer başkan adayı Metin Öztürk'ün de teknik direktör adayları arasında yer alıyordu. Şampiyon yaptığı Başakşehir ile yolları ayrıldıktan sonra dinlenmeye çekilen 48 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, artık kendisini hazır hissettiğini söylemiş ve "11 yaşında kapısından girdiğim Galatasaray'da görev almak benim için gurur vesilesidir" diyerek başkan adaylarına yeşil ışık yakmıştı.
Ancak Elmas, diğer taraftan ligin bitimine 3 hafta kala ortaya çıkması muhtemel olumsuz sonuçların Okan hocayı yıpratmaması adına, bu birlikteliği kısa bir süre daha ertelemeyi de seçenekler arasında bulunduruyor. Elmas'ın Torrent sonrası geçici çözümü ise U19 takımının başında çok başarılı sonuçlara imza atan Hakan Balta'yı A takıma getirmek. Balta ile sezonun tamamlanması, daha sonra kendisinin de Okan Buruk'un ekibine dahil olması, Başkan Elmas'ın aklındaki bir diğer formül olarak öne çıkıyor.
Seçim tarihinin ileriye atılmasıyla daha fazla zaman kaybetmek istemeyen Eşref Hamamcıoğlu, başarılı teknik Rudi Garcia ile el sıkıştı. Seçimden galip çıkmaları halinde imzalar resmiyete dökülecek. İşte detaylar...
Bunun üzerine sportif direktörlük görevine getirmeyi planladığı Cenk Ergün'ün Fransız hocayla temasa geçtiği ve prensipte anlaştığı ifade edildi. Hamamcıoğlu, kongreden başkan olarak çıkarsa Garcia iki yıllığına Galatasaray'ın başına geçecek. Ayrıca Garcia'nın yardımcılarından birisinin de Tuğberk Tanrıvermiş olacağı öğrenildi.