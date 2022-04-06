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GalatasarayBen 'Fatih Terim'le çalışmam' dedi dünyaca ünlü teknik direktörün işini bitirdi
HaberlerGalatasaray Haberleri Ben 'Fatih Terim'le çalışmam' dedi dünyaca ünlü teknik direktörün işini bitirdi
• 06 Nisan 2022 - 11:44 • Son Güncelleme:

Ben 'Fatih Terim'le çalışmam' dedi dünyaca ünlü teknik direktörün işini bitirdi

Burak Elmas'a 41 oyla kaybettikten sonra bir kez daha adaylığını açıklayan ve yakın çevresine Fatih Terim'le çalışmayacağını aktaran Eşref Hamamcıoğlu'nun Galatasaray için yeni teknik direktör adayı belli oldu. İşte sarı kırmızılı cephede yaşanan sıcak gelişmeler...

• 06 Nisan 2022 - 11:44 • Son Güncelleme:
1Ben Fatih Terimle çalışmam dedi dünyaca ünlü teknik direktörün işini bitirdi
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Galatasaray kongresi için geri sayım sürerken iki aday Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk çalışmalarını sürdürüyor. İki aday da Domenec Torrent ile devam etmeyi düşünmüyor.

2Ben Fatih Terimle çalışmam dedi dünyaca ünlü teknik direktörün işini bitirdi

Geçen seçimin en çok talep gören ismi Fatih Terim de bu kez pek revaçta değil... İki adayın hoca tercihleri merakla beklenirken Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktörünün Rudi Garcia olduğu kaydedildi.

3Ben Fatih Terimle çalışmam dedi dünyaca ünlü teknik direktörün işini bitirdi

Daha önce de 58 yaşındaki Fransız teknik adamı takımın başına getirmeyi düşünen Eşref Hamamcıoğlu'nun Garcia ile yeni bir görüşme yaptığı ve yeniden prensipte anlaştığı bildirildi

4Ben Fatih Terimle çalışmam dedi dünyaca ünlü teknik direktörün işini bitirdi

Eşref Hamamcıoğlu'nun favorileri arasında Claudio Ranieri'nin de olduğu iddia ediliyordu.

5Ben Fatih Terimle çalışmam dedi dünyaca ünlü teknik direktörün işini bitirdi

Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in yokluğunda Fenerbahçe derbisinde forvette takımın en büyük kozu olacak olan Bafetimbi Gomis, özel idmanlarla zorlu maça hazırlanıyor.

6Ben Fatih Terimle çalışmam dedi dünyaca ünlü teknik direktörün işini bitirdi

Takım antrenmanının dışında sabah Belgrad ormanlarında koşu yapan ve ardından özel antrenör eşliğinde salonda çalışan Gomis, Fenerbahçe maçı öncesi fizik olarak en güçlü haline ulaşmayı hedefliyor.

7Ben Fatih Terimle çalışmam dedi dünyaca ünlü teknik direktörün işini bitirdi

Daha önce 2017-2018 sezonunda Galatasaray formasını giyen ve o sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynanan derbilerde gol atamayan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe maçı ile bu durumu tersine çevirmek istiyor.

8Ben Fatih Terimle çalışmam dedi dünyaca ünlü teknik direktörün işini bitirdi

Derbide gol atmayı çok istediği bilinen tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe maçı dışında bir şeyi düşünmediği ve hem mental hem de fiziksel olarak en iyi duruma gelmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

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Takvim'in derlediği habere göre, Galatasaray'daki ilk sezonunda 29 gol atan Bafetimbi Gomis, bu sezon ise ara transfer döneminde geri döndüğü Sarı-Kırmızılı ekipte 5 kez ağları sarstı. Deneyimli futbolcu, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta Karagümrük ile oynadığı maçta takımının ilk golünü kaydeden isim olmuştu.

10Ben Fatih Terimle çalışmam dedi dünyaca ünlü teknik direktörün işini bitirdi

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansın ardından bir kez daha kiralık olarak kadroya dahil edilen Halil Dervişoğlu, son haftalarda gözden düştü.

11Ben Fatih Terimle çalışmam dedi dünyaca ünlü teknik direktörün işini bitirdi

Genç futbolcu, teknik direktör Domenec Torrent tarafından çok fazla tercih edilmiyor.

12Ben Fatih Terimle çalışmam dedi dünyaca ünlü teknik direktörün işini bitirdi

Brentford'dan iki kez kiralanan ve sezon sonu İngiltere'ye geri dönecek olan Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi.

13Ben Fatih Terimle çalışmam dedi dünyaca ünlü teknik direktörün işini bitirdi

22 yaşındaki futbolcu, "Şartlar oluşursa kulüpte kalmayı isterim. Burası benim evim oldu" diye konuştu.

14Ben Fatih Terimle çalışmam dedi dünyaca ünlü teknik direktörün işini bitirdi

Bu sezon 27 maça çıkan Halil 4 gol, 1 asistle oynadı ve Türkiye A Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başardı.

15Ben Fatih Terimle çalışmam dedi dünyaca ünlü teknik direktörün işini bitirdi

 

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