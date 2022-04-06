• 06 Nisan 2022 - 11:44 • Son Güncelleme:
Ben 'Fatih Terim'le çalışmam' dedi dünyaca ünlü teknik direktörün işini bitirdi
Burak Elmas'a 41 oyla kaybettikten sonra bir kez daha adaylığını açıklayan ve yakın çevresine Fatih Terim'le çalışmayacağını aktaran Eşref Hamamcıoğlu'nun Galatasaray için yeni teknik direktör adayı belli oldu. İşte sarı kırmızılı cephede yaşanan sıcak gelişmeler...
• 06 Nisan 2022 - 11:44 • Son Güncelleme:
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Galatasaray kongresi için geri sayım sürerken iki aday Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk çalışmalarını sürdürüyor. İki aday da Domenec Torrent ile devam etmeyi düşünmüyor.
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Geçen seçimin en çok talep gören ismi Fatih Terim de bu kez pek revaçta değil... İki adayın hoca tercihleri merakla beklenirken Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktörünün Rudi Garcia olduğu kaydedildi.
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Takvim'in derlediği habere göre, Galatasaray'daki ilk sezonunda 29 gol atan Bafetimbi Gomis, bu sezon ise ara transfer döneminde geri döndüğü Sarı-Kırmızılı ekipte 5 kez ağları sarstı. Deneyimli futbolcu, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta Karagümrük ile oynadığı maçta takımının ilk golünü kaydeden isim olmuştu.
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