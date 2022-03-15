• 15 Mart 2022 - 17:32 • Son Güncelleme:
Bella Hadid'in estetiksiz hali ortaya çıktı!
Bella Hadid estetiksiz hali ünlü modelin açıklaması sonrası merak edildi. Podyumların en çok aranan modeli Bella Hadid "14 yaşında burun estetiği olduğu için pişmanım" itirafında bulundu.
• 15 Mart 2022 - 17:32 • Son Güncelleme:
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Podyumların en çok aranan ismi Bella Hadid'in estetiksiz hali ortaya çıktı.Fit vücudu, belirgin yüz hatları ve keskin bakışlarıyla podyumların aranan isimleri arasında yer alan Bella Hadid itirafıyla gündeme geldi.