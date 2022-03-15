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MagazinBella Hadid'in estetiksiz hali ortaya çıktı!
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• 15 Mart 2022 - 17:32 • Son Güncelleme:

Bella Hadid'in estetiksiz hali ortaya çıktı!

Bella Hadid estetiksiz hali ünlü modelin açıklaması sonrası merak edildi. Podyumların en çok aranan modeli Bella Hadid "14 yaşında burun estetiği olduğu için pişmanım" itirafında bulundu.

• 15 Mart 2022 - 17:32 • Son Güncelleme:
1Bella Hadidin estetiksiz hali ortaya çıktı
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Podyumların en çok aranan ismi Bella Hadid'in estetiksiz hali ortaya çıktı.Fit vücudu, belirgin yüz hatları ve keskin bakışlarıyla podyumların aranan isimleri arasında yer alan Bella Hadid itirafıyla gündeme geldi.

2Bella Hadidin estetiksiz hali ortaya çıktı

Profesyonel spor kariyerinde ilerlerken hastalığı sebebiyle modelliğe ani bir geçiş yapan Hadid'in geçmişinde estetik operasyonlar olduğu bir sır olmasa ünlü model bunu ilk kez açık yüreklilikle itiraf ediyor olabilir.

3Bella Hadidin estetiksiz hali ortaya çıktı

Bella Hadid açıklamasında 14 yaşında yaptırdığı burun estetiğinden pişman olduğunu açıkladı ve “Keşke atalarımın burnunu taşımaya devam etseydim. Bence gitgide alışırdım" dedi.

4Bella Hadidin estetiksiz hali ortaya çıktı

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