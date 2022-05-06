• 06 Mayıs 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:
Bella Hadid pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu!
Met Gala'da Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımını giyerek dikkatleri üzerine çeken Bella Hadid arşivden paylaştığı pozlarla olay oldu.
• 06 Mayıs 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:
1
Met Gala tarzıyla adından söz ettiren, kendisi gibi süper model olan Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid sosyal medya pozlarıyla olay oldu. Met Gala'da Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımını giyerek cesaretini konuşturan ünlü model bu cesurluğunun ilk olmadığını gösterdi.
3
4
7
8
25 yaşındaki Bella Hadid'in Instagram'da 51,6 milyon takipçisi bulunuyor.