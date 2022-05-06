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MagazinBella Hadid pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu!
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• 06 Mayıs 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:

Bella Hadid pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu!

Met Gala'da Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımını giyerek dikkatleri üzerine çeken Bella Hadid arşivden paylaştığı pozlarla olay oldu.

• 06 Mayıs 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:
1Bella Hadid pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
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Met Gala tarzıyla adından söz ettiren, kendisi gibi süper model olan Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid sosyal medya pozlarıyla olay oldu. Met Gala'da Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımını giyerek cesaretini konuşturan ünlü model bu cesurluğunun ilk olmadığını gösterdi.

2Bella Hadid pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu

Arşivinden fotoğraflarını paylaşan ünlü model hayranlarını mest etti.

3Bella Hadid pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu

Sosyal medyada güzelliğini ön plana çıkaran, modellik kariyeriyle ilgili paylaşımlar yapan Bella Hadid, üstüne tam dikilmemiş tül bir elbiseyle verdiği müstehcen pozları takipçilerinin huzuruna sundu.

4Bella Hadid pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu

Sadece göğsünün ve kalçasının bir kısmı kapalı kalan elbiseyle pozunu paylaşan modele beğeni yağdı.

5Bella Hadid pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu

Bella Hadid'in pozlarına "Sıcak saatler" yorumları geldi.

6Bella Hadid pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu

Kariyeriyle dünya çapında beğenilen isim olan Hadid'in her paylaşımı yüz binlerce beğeni alıyor.

7Bella Hadid pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu

1,75 boyundaki ödüllü model geçtiğimiz hafta da derin göğüs dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

8Bella Hadid pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu

25 yaşındaki Bella Hadid'in Instagram'da 51,6 milyon takipçisi bulunuyor.

9Bella Hadid pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu

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Bella Hadid pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu!

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