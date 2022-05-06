Bella Hadid pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu!

Met Gala tarzıyla adından söz ettiren, kendisi gibi süper model olan Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid sosyal medya pozlarıyla olay oldu. Met Gala'da Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımını giyerek cesaretini konuşturan ünlü model bu cesurluğunun ilk olmadığını gösterdi.