Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı

Belgrad Ormanı'nda 4. gün bulunan ve 1 gün sonra hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'in ormanda ne yaşadığı merak konusu. Ece Gürel’in son günlerde işyeri ile ilgili bir tartışma yaşadığı ve bu nedenle istifa ettiği, moralinin bozuk olduğu iddia edilmişti. Ayrıca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda astrolojiyle ilgilendiği, tarot ve kurşun dökme gibi geleneksel inançlara dayalı faaliyetlerde bulunduğu görüldü. Ece Gürel’in ses meditasyonu yaptığı, meditasyon yapmak için ormana gittiği ileri sürüldü.