Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken mimar Ece Gürel'in yaşadıkları sır perdesini koruyor. Gözler otopsi incelemesinden çıkacak sonuçlara çevrildi. Öte yandan Ece Gürel'in hocası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı.
• 08 Mart 2025 - 18:37 • Son Güncelleme:
• 08 Mart 2025 - 18:37 • Son Güncelleme: