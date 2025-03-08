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GündemBelgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
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Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken mimar Ece Gürel'in yaşadıkları sır perdesini koruyor. Gözler otopsi incelemesinden çıkacak sonuçlara çevrildi. Öte yandan Ece Gürel'in hocası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı.

• 08 Mart 2025 - 18:37 • Son Güncelleme:
• 08 Mart 2025 - 18:37 • Son Güncelleme:
1Belgrad Ormanında kaybolan Ece Gürele cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı

Belgrad Ormanı'nda 4. gün bulunan ve 1 gün sonra hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'in ormanda ne yaşadığı merak konusu. Ece Gürel’in son günlerde işyeri ile ilgili bir tartışma yaşadığı ve bu nedenle istifa ettiği, moralinin bozuk olduğu iddia edilmişti. Ayrıca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda astrolojiyle ilgilendiği, tarot ve kurşun dökme gibi geleneksel inançlara dayalı faaliyetlerde bulunduğu görüldü. Ece Gürel’in ses meditasyonu yaptığı, meditasyon yapmak için ormana gittiği ileri sürüldü.

2Belgrad Ormanında kaybolan Ece Gürele cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'nda neler yaşamış olabileceğini anlattı:

3Belgrad Ormanında kaybolan Ece Gürele cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı

Ece Gürel 2 Mart Günü evinden çıkıp 12:56'da Belgrad Ormanı'na kadar geldiği tespit ediliyor. 13:26'da arkadaşına mesaj atıyor. 15:00'da telefonu çalışıyor ancak cevap vermiyor. Saat 18:00'da telefonu kapanıyor ve aranmaya başlanıyor.

4Belgrad Ormanında kaybolan Ece Gürele cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı

Ece Gürel'in 2. günde montu bulunuyor. Burada yapılan aramalarda bir hırsızlık söz konusu değil. Telefonun şarjı bitmiş. Daha sonra 4. günde Belgrad Ormanı'nın iç kısmında ağır yaralıyken bulunuyor. Ece Gürel bulununca ekipler tarafından hastaneye kaldırılıyor. Asıl soru 4 gün burada Ece Gürel burada ne yaşadı? Başına bir şey geldi mi soruları yanıt bekliyordu. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Ece Gürel, maalesef daha sonra hayatını kaybedince bu sorular yanıtsız kalıyor.

5ECE GÜREL NE YAŞADI

ECE GÜREL NE YAŞADI?

Arkadaşına bu mesajları atıyor. Yürüme yolundan çıkmış, piknik yapılan yola giriyor. 'Bu yoldan yürümemiştik' diye arkadaşına mesaj atıyor. Buradan biz gitmek istediği yeri bulamadığını anlıyoruz. Son fotoğraftan sonra arkadaşına 'kayboldum' diye mesaj atıyor. En son oturdum ruhum geride kaldı diye mesaj atıyor. Bu arayış anladığımız kadarıyla şarjı bitiyor ve kayboluyor. Maalesef en son bitkin halde bulunuyor.

6Belgrad Ormanında kaybolan Ece Gürele cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı

Piknik yerlerinden 1 km daha içeriye girdiğinizde kaybolabilirsiniz. Belgrad Ormanı 60 km'lik geniş bir alan. Ben hem fiziken hem de ruhen kaybolduğunu düşünüyorum. Soruşturmaya bakıldığında Ece'nin çalkantılı bir dönem yaşadığını anlıyoruz. İş yerinde mobing iddiaları vardı, karşı taraftan 'hala çalışıyor' açıklaması vardı. Eşine 'istifa et' denildiği söyleniyor.

7Belgrad Ormanında kaybolan Ece Gürele cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı

Spiritüel iddialar sosyal medyada çok konuşulan iddialar var. Neticede Ece'nin ölümüyle ilgili sonuca bakılacaktır. Biri silahla ya da alıkoyup öldürmediyse bu konular çok önemli olmayacaktır.

8ÖLÜMÜNDE 2 ŞÜPHE

ÖLÜMÜNDE 2 ŞÜPHE

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz, soruşturmaya ilişkin son bilgileri aktardı:
Adli Tıp Kurumu'nun otopsi incelemesi var. Orada ettiğimiz bilgiler var. Soruşturma kapsamında Ece'nin vücudunda kapsamlı bir araştırma yapılması talep edildi. Bunu ne anlama geliyor... Yani patolojik, toksikolojik ve mikrobiyolojik bir takım incelemeler gerçekleşiyor. Ece'nin herhangi bir ilaç, antidepresan ya da uyuşturucu bir madde kullanıp kullanmadığına bakılacak. Ayrıca Ece'yi bir böceğin ısırıp ısırmadığı da otopside ortaya çıkacak. Raporun 10-15 gün içinde çıkması bekleniyor.

9HOCASI KONUŞTU

HOCASI KONUŞTU

Öte yandan Ece Gürel'in spiritüel bir ritüel için ormana gittiği, "cadılık zanaati" eğitimi aldığı ve yasaklı halüsinojenik Ayahuasca çayıyla bir seremoni gerçekleştirdiği iddia edildi.

10Belgrad Ormanında kaybolan Ece Gürele cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı

Gürel'in kendisinden eğitim aldığı belirtilen bir kişi yaptığı açıklamada, "Adı sadece cadılık zanaati… Bize eğitime gelenler birkaç ders sonra burada spiritüel bir şey olmadığını, sadece gerçekçi konular işlendiğini görüyorlar. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir ve tüm kayıtlarımız açıktır, gizleyecek bir şeyimiz yok" dedi.

11HALE NUR ÖZEN GÖZALTINA ALINDI

HALE NUR ÖZEN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel’e (36) 'cadılık eğitimi' verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Özen, polis tarafından gözaltına alındı.

12Belgrad Ormanında kaybolan Ece Gürele cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı

İstanbul'da yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart’ta gittiği Belgrad Ormanı’nda kayboldu. Yapılan aramalar sonucunda Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra arama- kurtarma ekipleri tarafından baygın halde bulundu. Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Gürel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

13Belgrad Ormanında kaybolan Ece Gürele cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı

Adli Tıp Kurumu’na götürülen Ece Gürel’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gürel’in cenazesi, Bağcılar’daki Güneşli Merkez Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bahçelievler’deki Sinan Paşa Koca Mezarlığı’na defnedildi.

14CADILIK EĞİTİMİ İDDİASINA GÖZALTI

'CADILIK EĞİTİMİ' İDDİASINA GÖZALTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Gürel’e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen ve Bursa’da yaşayan Hale Nur Özen hakkında 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı. Özen, bugün Bursa polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

15ORGANLARI İFLAS ETMİŞ

ORGANLARI İFLAS ETMİŞ

Ece Gürel’in uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği, kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirtilirken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, “Allah rahmet eylesin, mimar Ece Hanım’ı kaybettik. Aşırı hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine, eşine sabırlar diliyorum. Çok acı bir olay” açıklamasını yaptı.

16HAYALİ AVUSTRALYA’YA GİTMEKTİ

HAYALİ AVUSTRALYA’YA GİTMEKTİ

Ece Gürel’in 10 yıl önce bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Süper Bulmaca’ adlı yarışma programına katıldığı ortaya çıktı. Programda, peyzaj mimarlığı yapmak istemesine rağmen sektörde karşılaştığı zorluklardan dolayı üçüncü üniversitesini okuduğunu anlatan Gürel, astrolojiyle de yakından ilgilendiğini ve en büyük hayalinin Avustralya’ya gitmek olduğunu belirtmişti.

17MESAJ ORTAYA ÇIKTI: ÖNCE KAYBOLDUM, SONRA OTURDUM

MESAJ ORTAYA ÇIKTI: ÖNCE KAYBOLDUM, SONRA OTURDUM

Müge Anlı’nın programında, Ece Gürel’in kaybolmadan önce bir arkadaşına gönderdiği mesajlar da gündeme geldi. Bu mesajlarda, Gürel’in “Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı” ifadelerini kullandığı belirtildi.

18‘ALTINDAN BAŞKA ŞEYLER ÇIKACAK’

‘ALTINDAN BAŞKA ŞEYLER ÇIKACAK’

Ece Gürel dün Güneşli Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Gürel’in çocukluk arkadaşı Güfte Keskin, ‘‘Çok pozitif, neşeli, hayat dolu biriydi. Tarot sayfası açmıştı, onunla alakalı eğitim aldı” derken akrabası Metin Çeştepe ise, ‘‘Ölümünün altından başka şeyler çıkacak. Çantanın ileride bulunması bizi kuşkulandırıyor. Şüpheli ölüm’’ diye konuştu. Genç kadının akrabası Yusuf Çeştepe de, ‘‘Bir sürü soru işareti var. Ece iyileşecek, anlatacak diye bekliyorduk. Ritüelle ilgileniyordu ama o sebepten mi öldü bilmiyoruz. Oraya gitme sebebi meditasyondur belki ama meditasyondan öleni duymadım’’ ifadelerini kullandı.