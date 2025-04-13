Bedelli askerlikle ilgili emsal 'tazminat' kararı!
Askerliğini bedelli olarak yapacak herkesi yakından ilgilendiriyor. Birçok kişi askerlik görevini yaparken çalışmakta olduğu işinden istifa ederek tazminat hakkından yararlanarak işinden ayrılıyor. Bedelli olarak askerlik yapanlar da aynı haktan yararlanıp yararlanamayacaklarını merak ediyor. İstanbul'da satış danışmanı olarak çalışan bir işçi, bedelli askerliğe giderken istifa etti. Kıdem tazminatı istediğinde ise işveren bu talebini reddetti. Mahkeme, işvereni haklı bularak "İzinli sayılacak, tazminat alamaz." dedi. Dosyayı inceleyen üst mahkeme, emsal bir karara imza attı. İşte detaylar...
• 13 Nisan 2025 - 08:10 • Son Güncelleme:
• 13 Nisan 2025 - 08:10 • Son Güncelleme: