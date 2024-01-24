Bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, 2024 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? 2024 bedelli askerlik yerleri sorgulama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan paylaşıma göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri binlerce genç tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, 2024 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? 2024 bedelli askerlik yerleri sorgulama…
• 24 Ocak 2024 - 17:34 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2024 - 17:34 • Son Güncelleme: