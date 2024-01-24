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GündemBedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, 2024 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? 2024 bedelli askerlik yerleri sorgulama
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Bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, 2024 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? 2024 bedelli askerlik yerleri sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan paylaşıma göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri binlerce genç tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, 2024 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? 2024 bedelli askerlik yerleri sorgulama…

• 24 Ocak 2024 - 17:34 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2024 - 17:34 • Son Güncelleme:
1Bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, 2024 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu 2024 bedelli askerlik yerleri sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi ilan edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak. Peki, Bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak?

2BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik için yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

32024 YILI YEDEK SUBAY, YEDEK ASTSUBAY VE ER CELP-SEVK TAKVİMİ

2024 YILI YEDEK SUBAY, YEDEK ASTSUBAY VE ER CELP-SEVK TAKVİMİ

Sınıflandırma dönemi:

Şubat 2024: 08 Şubat 2024

Mayıs 2024: 16 Mayıs 2024

4Bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, 2024 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu 2024 bedelli askerlik yerleri sorgulama

Ağustos 2024: 22 Ağustos 2024

Kasım 2024: 14 Kasım 2024

5Bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, 2024 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu 2024 bedelli askerlik yerleri sorgulama

Sevk tarihleri:

Yedek subay/yedek astsubay: 08 Şubat 2024

Er: 8 Şubat 2024, 07 Mart 2024, 18 Nisan 2024