Bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, 2024 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? 2024 bedelli askerlik yerleri sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi ilan edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak. Peki, Bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak?