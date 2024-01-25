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GündemBedelli askerlik yerleri belli olduktan sonra ne yapılır? Bedelli askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne yapılır? Askerlik yeri belli olduktan sonra kaç gün sonra gidilir 2024?
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Bedelli askerlik yerleri belli olduktan sonra ne yapılır? Bedelli askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne yapılır? Askerlik yeri belli olduktan sonra kaç gün sonra gidilir 2024?

Bedelli askerlik yerleri merakla bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 bedelli askerlik yerleri bugün belli oluyor. Bedelli askerlik yapanlar arama motorlarına yönelerek “Bedelli askerlik yerleri belli olduktan sonra ne yapılır? Bedelli askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne yapılır?” sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Askerlik yeri belli olduktan sonra kaç gün sonra gidilir 2024?

• 25 Ocak 2024 - 10:15 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2024 - 10:15 • Son Güncelleme:
1Bedelli askerlik yerleri belli olduktan sonra ne yapılır Bedelli askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne yapılır Askerlik yeri belli olduktan sonra kaç gün sonra gidilir 2024

Bedelli askerlik yerleri aralık ayına kadar askerlik başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanırken, bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasıyla nelerin yapılacağı araştırılıyor. Peki, Bedelli askerlik yerleri belli olduktan sonra ne yapılır? Bedelli askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne yapılır?

2Bedelli askerlik yerleri belli olduktan sonra ne yapılır Bedelli askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne yapılır Askerlik yeri belli olduktan sonra kaç gün sonra gidilir 2024

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının ilan edileceği tarih açıklandı. Yapılan açıklamada, "2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir." ifadeleri yer aldı.

3Bedelli askerlik yerleri belli olduktan sonra ne yapılır Bedelli askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne yapılır Askerlik yeri belli olduktan sonra kaç gün sonra gidilir 2024

Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

4BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDUKTAN SONRA NE YAPILIR

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDUKTAN SONRA NE YAPILIR?

Askerlik yerleri açıklandıktan sonra yapılması gerekenler

Sevk belgesinin (Sülüs) alınması

Yol - iaşe bedelinin alınması

Çalışıyorsanız tazminatınızı almanız ve çıkış işlemlerinizi yapmanız (yalnizca işten çıkış yapacaklar için)

Askere gitmeden önce temel ihtiyaçlarınızı hazırlamanız

5BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak.

6BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024