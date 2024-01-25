Bedelli askerlik yerleri belli olduktan sonra ne yapılır? Bedelli askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne yapılır? Askerlik yeri belli olduktan sonra kaç gün sonra gidilir 2024?
Bedelli askerlik yerleri merakla bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 bedelli askerlik yerleri bugün belli oluyor. Bedelli askerlik yapanlar arama motorlarına yönelerek “Bedelli askerlik yerleri belli olduktan sonra ne yapılır? Bedelli askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne yapılır?” sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Askerlik yeri belli olduktan sonra kaç gün sonra gidilir 2024?
• 25 Ocak 2024 - 10:15 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2024 - 10:15 • Son Güncelleme: