Bedelli askerlik yerleri 2024 hangi illerde var? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik yapılan iller 2024
Bedelli askerlik için başvuruda bulunanlar askerlik yerlerinin açıklanacağı günü sorgularken bedelli askerlik yerlerinin hangi iller ve nereler olduğunu da sorgulamaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik yerleri yarın açıklanacak. Peki, Bedelli askerlik yerleri 2024 hangi illerde var? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik yapılan iller 2024
• 24 Ocak 2024 - 15:47 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2024 - 15:47 • Son Güncelleme: