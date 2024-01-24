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GündemBedelli askerlik yerleri 2024 hangi illerde var? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik yapılan iller 2024
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Bedelli askerlik yerleri 2024 hangi illerde var? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik yapılan iller 2024

Bedelli askerlik için başvuruda bulunanlar askerlik yerlerinin açıklanacağı günü sorgularken bedelli askerlik yerlerinin hangi iller ve nereler olduğunu da sorgulamaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik yerleri yarın açıklanacak. Peki, Bedelli askerlik yerleri 2024 hangi illerde var? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik yapılan iller 2024

• 24 Ocak 2024 - 15:47 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2024 - 15:47 • Son Güncelleme:
1Bedelli askerlik yerleri 2024 hangi illerde var Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024 Bedelli askerlik yapılan iller 2024

2024 bedelli askerlik yerleri hangi illerde var, Bedelli askerlik yapılan iller 2024 nereler? Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasına az bir süre kaldı. Milli Savunma Bakanlığı 25 Ocak’ta bedelli askerlik yerlerini açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak. Peki, bedelli askerlik yerleri 2024 hangi illerde var?

2BEDELLİ ASKERLİK HANGİ İLLERDE YAPILIYOR 2024

BEDELLİ ASKERLİK HANGİ İLLERDE YAPILIYOR 2024?

Bedelli askerlik eğitimi verilen bazı iller şunlardır:

59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı – Çanakkale (Ezine)

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı – İzmir (Seferihisar)

3Bedelli askerlik yerleri 2024 hangi illerde var Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024 Bedelli askerlik yapılan iller 2024

10’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı – İzmir (Bornova)

1’inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı – Aydın

116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı – Çanakkale

58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

4Bedelli askerlik yerleri 2024 hangi illerde var Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024 Bedelli askerlik yapılan iller 2024

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

9’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı – Bilecik

5BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu.

6Bedelli askerlik yerleri 2024 hangi illerde var Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024 Bedelli askerlik yapılan iller 2024

Bedelli askerlik sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ