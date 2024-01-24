Bedelli askerlik yerleri 2024 hangi illerde var? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik yapılan iller 2024

2024 bedelli askerlik yerleri hangi illerde var, Bedelli askerlik yapılan iller 2024 nereler? Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasına az bir süre kaldı. Milli Savunma Bakanlığı 25 Ocak’ta bedelli askerlik yerlerini açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak. Peki, bedelli askerlik yerleri 2024 hangi illerde var?