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GündemBedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ücreti 2024 tahmini: Bedelli askerlik ücreti düşer mi?
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Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ücreti 2024 tahmini: Bedelli askerlik ücreti düşer mi?

2024 bedelli askerlik ücreti ile ilgili aramalar arttı. Bedelli askerlik başvurunda bulunacaklar yeni yıl bedelli askerlik ücretlerini merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile memur zammı belli olacak. Memur aylık katsayısı hesaplanarak yeni yıl bedelli askerlik ücretleri netlik kazanacak. Temmuz ayında yapılan memur zammı ile 1 Temmuz-31 Aralık 2023 tarihleri aralığını kapsayan bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira olarak belirlenmişti. Tüm dikkatler şimdi bedelli askerlik 2024 ücretinde. Peki, bedelli askerlik ücreti 2024 ne kadar olacak, nasıl yatırılır? Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı? İşte, o konular hakkında bilgiler.

• 14 Aralık 2023 - 10:40 • Son Güncelleme:
• 14 Aralık 2023 - 10:40 • Son Güncelleme:
1Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak Bedelli askerlik ücreti 2024 tahmini: Bedelli askerlik ücreti düşer mi

Bedelli askerlik ücreti 2024 için araştırmalar yoğunlaştı. Aralık ayıyla asgari ücret, memur ve emekli zammı görüşmeleri sürüyor. TÜİK’in 6 aylık enflasyon rakamlarına göre bedelli askerlik ücretleri de değişecek. Bedelli askerlik ücretleri memur aylık katsayısı hesaplanarak belli oluyor. Peki, 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2024 bedelli askerlik ücreti düşer mi, indirim-taksit olur mu, bedelli askerlik ücreti ne kadar olur? İşte Bedelli askerlik ücreti 2024 tahmini

22024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.

3Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak Bedelli askerlik ücreti 2024 tahmini: Bedelli askerlik ücreti düşer mi

Temmuz ayında memur zammıyla beraber bedelli askerlik ücreti değişmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur." ifadeleri yer almıştı.

4BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Bedelli askerlik ücreti memur maaşlarının katsayı oranlarına göre hesaplanıyor.

5Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak Bedelli askerlik ücreti 2024 tahmini: Bedelli askerlik ücreti düşer mi

Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün de geçerli oluyor. Memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır, Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.

6BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNDE TAKSİT VAR MI

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNDE TAKSİT VAR MI?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

7Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak Bedelli askerlik ücreti 2024 tahmini: Bedelli askerlik ücreti düşer mi