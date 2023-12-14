Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ücreti 2024 tahmini: Bedelli askerlik ücreti düşer mi?
2024 bedelli askerlik ücreti ile ilgili aramalar arttı. Bedelli askerlik başvurunda bulunacaklar yeni yıl bedelli askerlik ücretlerini merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile memur zammı belli olacak. Memur aylık katsayısı hesaplanarak yeni yıl bedelli askerlik ücretleri netlik kazanacak. Temmuz ayında yapılan memur zammı ile 1 Temmuz-31 Aralık 2023 tarihleri aralığını kapsayan bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira olarak belirlenmişti. Tüm dikkatler şimdi bedelli askerlik 2024 ücretinde. Peki, bedelli askerlik ücreti 2024 ne kadar olacak, nasıl yatırılır? Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı? İşte, o konular hakkında bilgiler.
• 14 Aralık 2023 - 10:40 • Son Güncelleme:
• 14 Aralık 2023 - 10:40 • Son Güncelleme: