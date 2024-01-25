Bedelli askerlik kaç gün 2024? Bedelli 28 gün mü 21 gün mu 2024, bedelli kaç gün askerlik yapıyor?
Bedelli askerlik kaç gün sürüyor 2024, 21 gün mü, 28 gün mü? Sorularının yanıtı 2024 bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasıyla sorgulanmaya başlandı. Askerlik görevini bedelli olarak yapacak adaylar e-Devlet üzerinden 2024 bedelli askerlik yerlerini öğrendikten sonra bedelli askerlik kaç gün yapılıyor, sorusuna yanıt arıyor. İşte Bedelli askerlikte yol izni ve kaç gün yapılacağına dair bilgiler…
• 25 Ocak 2024 - 12:41 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2024 - 12:41 • Son Güncelleme: