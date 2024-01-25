Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemBedelli askerlik kaç gün 2024? Bedelli 28 gün mü 21 gün mu 2024, bedelli kaç gün askerlik yapıyor?
HaberlerGündem Haberleri Bedelli askerlik kaç gün 2024? Bedelli 28 gün mü 21 gün mu 2024, bedelli kaç gün askerlik yapıyor?
ABONE OL

Bedelli askerlik kaç gün 2024? Bedelli 28 gün mü 21 gün mu 2024, bedelli kaç gün askerlik yapıyor?

Bedelli askerlik kaç gün sürüyor 2024, 21 gün mü, 28 gün mü? Sorularının yanıtı 2024 bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasıyla sorgulanmaya başlandı. Askerlik görevini bedelli olarak yapacak adaylar e-Devlet üzerinden 2024 bedelli askerlik yerlerini öğrendikten sonra bedelli askerlik kaç gün yapılıyor, sorusuna yanıt arıyor. İşte Bedelli askerlikte yol izni ve kaç gün yapılacağına dair bilgiler…

• 25 Ocak 2024 - 12:41 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2024 - 12:41 • Son Güncelleme:
1Bedelli askerlik kaç gün 2024 Bedelli 28 gün mü 21 gün mu 2024, bedelli kaç gün askerlik yapıyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.” ifadeleri kullanıldı. Peki, Bedelli askerlik kaç gün 2024, 21 gün mü, 28 gün mü? Bedelli askerlikte yol izni kaç gün?

22024 BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN SÜRÜYOR

2024 BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Bedelli askerliği, kanunda yer alan şartları yerine getiren kişilerin senelik olarak belirlenen ücreti ödeyerek yaptıkları kısa süreli askerlik hizmeti olarak tanımlamak mümkün. Bedelli askerlik hizmetinden yararlananlar, 28 gün temel askerlik eğitimi alarak askerlik hizmetini tamamlayabilir.

3BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının ilan edileceği tarih açıklanmıştı.

Yapılan açıklamada, "2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir." ifadeleri yer aldı.

4BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek.Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

5BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHİ ÖNE ÇEKİLİR Mİ

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHİ ÖNE ÇEKİLİR Mİ?

1. Askere sevkleri herhangi bir nedenle ertelenmiş olanların erken sevk başvurusu yapabilmeleri için öncelikle celp ve sınıflandırma tarihlerine kadar ertelemesini yapan makamdan (yüksek lisans ve doktora eğitimi yapanlar dilekçe ile askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek) bu ertelemelerini iptal ettirmeleri ve erken sevk başvurusunda bulunmaları gerekir.

6Bedelli askerlik kaç gün 2024 Bedelli 28 gün mü 21 gün mu 2024, bedelli kaç gün askerlik yapıyor

2. Ertelemesi iptal edilerek erken sevki uygun görülenlerden celbe katılmayanların erteleme şartları devam ediyorsa tekrar ilgili makama müracaat ederek ertelemelerini yeniden yaptırmaları gerekir. Bu yükümlülerden sevk edileceği tarihe kadar tekrar ertelemesini yaptırmayanlar hakkında bakaya işlemi yapılır.

7Bedelli askerlik kaç gün 2024 Bedelli 28 gün mü 21 gün mu 2024, bedelli kaç gün askerlik yapıyor

3. Erken sevk dilekçesi verildiğinde; ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezuniyeti nedeniyle yapılan sevk tehiri veya yurt dışı işçi/işveren sevk tehiri gibi kişinin kendi isteği üzerine yapılan ertelemelerin kişiler tarafından iptal ettirilmesinden sonra erken sevk dilekçesi işleme alınır. Herhangi bir kurum/makam tarafından teklif edilen veya anne, baba gibi başka bir kişinin teklifi üzerine (kardeş ertelemesi) sevk tehiri yapılmış ise erken sevk dilekçesinin işleme konulması için önce bu makam veya kişiler tarafından mevcut sevk tehiri iptalinin yapılması gerekir.

4. Sevke tabi yükümlüler için duyurular msb.gov.tr/Askeralma adresinde yayımlanır.

8BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHİ DEĞİŞTİRİLİR Mİ

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHİ DEĞİŞTİRİLİR Mİ?

Yükümlüler, talep etmeleri halinde celp ve sevk dönemi değişikliklerini, sadece 2024 yılı içinde olmak kaydıyla ve mevcut temel eğitim planlaması yapılan celp dönemleri için belirlenen kontenjanlar esas alınarak e-Devlet “Askerliğim” uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi üzerinden sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapabilecektir.

9Bedelli askerlik kaç gün 2024 Bedelli 28 gün mü 21 gün mu 2024, bedelli kaç gün askerlik yapıyor

Temel eğitim planlanmayan veya kontenjanı dolu olan celp ve sevk dönemleri için tercih açılmayacaktır. e-Devlet üzerinden yapılan celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği “Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri” veya “Askerlik Durum Belgesi Sorgulama” hizmetleri üzerinden takip edilebilecektir. Yükümlüler sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.