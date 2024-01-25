Bedelli askerlik kaç gün 2024? Bedelli 28 gün mü 21 gün mu 2024, bedelli kaç gün askerlik yapıyor?

3. Erken sevk dilekçesi verildiğinde; ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezuniyeti nedeniyle yapılan sevk tehiri veya yurt dışı işçi/işveren sevk tehiri gibi kişinin kendi isteği üzerine yapılan ertelemelerin kişiler tarafından iptal ettirilmesinden sonra erken sevk dilekçesi işleme alınır. Herhangi bir kurum/makam tarafından teklif edilen veya anne, baba gibi başka bir kişinin teklifi üzerine (kardeş ertelemesi) sevk tehiri yapılmış ise erken sevk dilekçesinin işleme konulması için önce bu makam veya kişiler tarafından mevcut sevk tehiri iptalinin yapılması gerekir.



4. Sevke tabi yükümlüler için duyurular msb.gov.tr/Askeralma adresinde yayımlanır.