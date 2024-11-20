Bebek katilleri yargılanıyor! '50 satürasyonlu bebek mi olur?'
İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek canlarını üzerinden haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan ’Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine ilk celsesinin görülmesine 3'üncü gününde devam ediliyor. Bakırköy Adliyesi konferans salonunda görülen duruşmaya 22’si tutuklu 47 sanık ve tarafların avukatları katıldı.
• 20 Kasım 2024 - 11:59 • Son Güncelleme:
• 20 Kasım 2024 - 11:59 • Son Güncelleme: