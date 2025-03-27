Bayramda eczaneler, sağlık ocaklar açık mı, çalışıyor mu? Arefe günü sağlık ocağı açık mı, kaça kadar çalışıyor?

Bayramın ilk üç günü, yani 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri, hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının hizmet durumu ne olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Gözler ise eczanelerin bayram tatilinde açık olup olmadığına çevrildi.