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GündemBayramda eczaneler, sağlık ocaklar açık mı, çalışıyor mu? Arefe günü sağlık ocağı açık mı, kaça kadar çalışıyor?
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Bayramda eczaneler, sağlık ocaklar açık mı, çalışıyor mu? Arefe günü sağlık ocağı açık mı, kaça kadar çalışıyor?

Ramazan Bayramı’nda hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin açık olup olmayacağı, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. "Bayramda eczaneler açık mı?" sorusu oldu. Bayram süresince ilaç temin etmek isteyenler, eczanelerin açık olup olmadığını ve nöbetçi eczanelerin nerelerde olduğunu araştırıyor. Peki, Ramazan bayramında sağlık ocakları açık mı? Ramazan bayramında eczaneler çalışıyor mu?

• 27 Mart 2025 - 14:10 • Son Güncelleme:
• 27 Mart 2025 - 14:10 • Son Güncelleme:
1Bayramda eczaneler, sağlık ocaklar açık mı, çalışıyor mu Arefe günü sağlık ocağı açık mı, kaça kadar çalışıyor

Bayramın ilk üç günü, yani 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri, hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının hizmet durumu ne olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Gözler ise eczanelerin bayram tatilinde açık olup olmadığına çevrildi.

2RAMAZAN BAYRAMI’NDA HASTANELER AÇIK MI 2025

RAMAZAN BAYRAMI’NDA HASTANELER AÇIK MI 2025?



Ramazan Bayramı’nda hastanelerin poliklinikleri, 1., 2. ve 3. bayram günlerinde kapalı olacaktır.

Ramazan Bayramı tatili 30 Mart günü başlarken 1 Nisan günü resmi tatil sona eriyor.

Bununla birlikte, bayramda hastanelerin acil servisleri 7 gün 24 saat açık kalmaya devam edecektir.

3Bayramda eczaneler, sağlık ocaklar açık mı, çalışıyor mu Arefe günü sağlık ocağı açık mı, kaça kadar çalışıyor



Ramazan Bayramı boyunda eczaneler kapalı olacak. Dün yapılan açıklama sonrasında tatil süresi 9 güne çıkarken eczaneler bu süreçte kapalı olacak.

İdari izin nedeniyle kapalı olan eczanelerde nöbetçi eczane sistemi devam edecek. Buna göre nöbetçi eczanelerden ilaç satın alabilirsiniz.

4Bayramda eczaneler, sağlık ocaklar açık mı, çalışıyor mu Arefe günü sağlık ocağı açık mı, kaça kadar çalışıyor

Bayramın ilk üç günü, yani 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri, hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının hizmet durumu ne olacak? İşte bayramda sağlık hizmetleriyle ilgili merak edilen detaylar...

5BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI

BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?

Sağlık ocakları ve aile hekimleri, resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir. Bu sebeple, Ramazan Bayramı’nda sağlık ocakları kapalı olacak ve aile hekimleri hizmet sunmayacaktır.

6Bayramda eczaneler, sağlık ocaklar açık mı, çalışıyor mu Arefe günü sağlık ocağı açık mı, kaça kadar çalışıyor