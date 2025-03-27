Bayramda eczaneler, sağlık ocaklar açık mı, çalışıyor mu? Arefe günü sağlık ocağı açık mı, kaça kadar çalışıyor?
Ramazan Bayramı’nda hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin açık olup olmayacağı, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. "Bayramda eczaneler açık mı?" sorusu oldu. Bayram süresince ilaç temin etmek isteyenler, eczanelerin açık olup olmadığını ve nöbetçi eczanelerin nerelerde olduğunu araştırıyor. Peki, Ramazan bayramında sağlık ocakları açık mı? Ramazan bayramında eczaneler çalışıyor mu?
• 27 Mart 2025 - 14:10 • Son Güncelleme:
• 27 Mart 2025 - 14:10 • Son Güncelleme: