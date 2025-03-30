Bayram sabahı mesajları 2025: En güzel resimli ayetli dualı Ramazan bayramı mesajları





Bu neşeli günde, tüm dünyada barışın hüküm sürmesi ve hayatınızın iyimserlik ve uyumla dolu olması için dua ediyorum. Tüm sevdiklerimin bayramı kutlu olsun.



Tüm müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına; sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.