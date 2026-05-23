Bayram öncesi yollara düştüler! Trafik kilit, hepsi tek bir noktaya gidiyor
23.05.2026 - 10:55
İstanbul'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle ana arterler ve köprü bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Anadolu Otoyolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, araç yoğunluğuna neden oldu.
9 günlük Kurban Bayramı tatili için sabah erken saatlerden itibaren yola çıkan tatilciler, Bolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul yönünden gelerek Karadeniz illerine gidecek olan tatilciler, yol güzergahları üzerinde bulunan tesislerde de yoğunluk oluşturdu. Diğer yandan jandarma ekipleri, yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.
Sürücülerin bayram tatili için yola çıkmasıyla, “İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı” olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu’nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya kesimlerinde Ankara yönünde araç sayısı arttı.