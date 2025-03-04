Bayburt'ta sıfırın altında 20 derecede yaşam mücadelesi! Dağ köyünde balık yetiştiriyorlar

'YILLIK 20 BİN BALIK SATIYORUM'

"Bu dört ay dışında sadece balıklarımızı beslemeye çalışıyoruz. Nisanın ilk haftasında da sağım yapıyoruz. Bu yıl sağdığımız balığı yaklaşık 3 yıl sonra porsiyonluk hale getiriyoruz. Sebebi de havanın soğuk, rakımın yüksek olması. Kış bizim açımızdan zorluklarla geçiyor. Burada her yıl yaklaşık 20 bin balık satıyorum. Bayburt'tan, İspir'den, Rize'den gelenler oluyor. Hem canlı hem de pişmiş olarak satış yapıyoruz."