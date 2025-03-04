Bayburt'ta sıfırın altında 20 derecede yaşam mücadelesi! Dağ köyünde balık yetiştiriyorlar
Bayburt'ta, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü 2 bin rakımlı dağ köylerinde kültür alabalığı tesisleri olan üreticiler, en lezzetli balığı yetiştirmek için mücadele veriyor. Alabalık üreticisi Hasan Koşat, 'Suyumuz aktığı sürece hiçbir sıkıntımız yok ancak su kesilirse havuz buzlanıyor, buz çökerse balık telef oluyor. Sürekli burada yaşadığım için öyle bir olayla karşılaşmadım. Gece gündüz suyun akışını sağlamaya çalışıyorum' dedi.
AA
• 04 Mart 2025 - 12:39 • Son Güncelleme:
AA
• 04 Mart 2025 - 12:39 • Son Güncelleme: