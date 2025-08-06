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Bayburt'ta muhtar yaralı halde gördü, bir hafta boyunca evinde baktı!

06.08.2025 - 16:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Bayburt'ta bir kişinin dağlık alanda yaralı halde bulduğu puhu, tedavi altına alındı.

1Bayburt'ta muhtar yaralı halde gördü, bir hafta boyunca evinde baktı!

Gümüşsu köyü muhtarı Resul Kapı, kırsalda gezdiği sırada yaralı halde bir puhu buldu.

2Bayburt'ta muhtar yaralı halde gördü, bir hafta boyunca evinde baktı!

Puhuyu yaşadığı köye getirerek yaklaşık bir hafta bakımını sürdüren Kapı, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

3Bayburt'ta muhtar yaralı halde gördü, bir hafta boyunca evinde baktı!

Ekipler, tedavi edilerek tekrar doğaya bırakılacak puhuyu veterinere götürmek için koruma altına aldı.

4Bayburt'ta muhtar yaralı halde gördü, bir hafta boyunca evinde baktı!

Resul Kapı, AA muhabirine, dağlık alandaki puhuyu bitkin durumdayken bulduğunu belirterek, "Köyde bir hafta baktım. Şu anda Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdim. Alıp gerekli tedavisini yaptıktan sonra doğaya salacaklarını söylediler." dedi.

5Bayburt'ta muhtar yaralı halde gördü, bir hafta boyunca evinde baktı!

Kapı, puhuyu genellikle et ile beslediğini ifade ederek, "Yaklaşık bir haftadır benimle.

6Bayburt'ta muhtar yaralı halde gördü, bir hafta boyunca evinde baktı!

Adını 'Boncuk' koydum. Çok da alıştık ama doğaya, yuvasına dönmesi lazım. İnşallah yeniden köyümüzde sağlıklı bir şekilde görürüz." diye konuştu.