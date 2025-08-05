Bayburt'ta limonun fiyatı ikiye katlandı! 500 TL'de olsa alırım diyen var

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Mutfak alışverişi için pazarın yolunu tutan Bayburtlu vatandaş, "500 lira da olsa limondan vazgeçilmez" diyerek, "Limonun yanına gidilmiyor, limon çok pahalı. Yine de mecbur alacağız. Bayburt’ta limonsuz çay olmuyor, 200 lira da olsa alıp, çayımıza atacağız. 500 lira da olsa limondan vazgeçilmez. Ben limonu çok seviyorum, herkes de seviyor. Burada limonsuz çay içilmiyor" ifadelerini kullandı.