Bayburt'ta "6. Harman Festivali" başladı! Köydeki müzede gerçekleştiriliyor

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"Bugünkü etkinliğimiz de çok kalabalık çok güzel bir etkinlik oldu. Daha önce ekinlerimizi biçip müzemizin tarlasına getirdik ve burada eğlenerek birlikte çalışıp üreterek, birlikte var olmanın güzelliğini yaşayarak Anadolu'nun paylaşma geleneğini, geride kalanın elinden tutma geleneğini tabiatı, insanı, köyü burada yaşadık ve ziyaretçilerimiz çok mutlu bir gün geçirdiler."