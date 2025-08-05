Bayburt'ta "6. Harman Festivali" başladı! Köydeki müzede gerçekleştiriliyor
Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi tarafından düzenlenen "6. Harman Festivali" başladı.
Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyündeki müzede gerçekleştirilen etkinlikte, kentin kültürü, sosyal yaşamı ve güzellikleri ziyaretçilere sunuldu.
Festivalde, yaklaşık 100 yıl önceki tarım aletleri kullanılarak Türküler ve halaylar eşliğinde geleneksel yöntemlerle hasat gerçekleştirildi.
Etkinliğin ardından ziyaretçiler, yerel sanatçılar Muhsin Bayburtlu ve Sehlan Burak'ın sahne aldığı konserde halay çekip eğlendi.
Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, bu yıl festivalin 6'ncısını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ağustos sonuna kadar sürecek etkinlikler kapsamında ziyaretçilerin renkli bir köy hayatını müzede deneyimleme fırsatı yakalayacaklarını aktaran Yavuz, şöyle konuştu:
"Bugünkü etkinliğimiz de çok kalabalık çok güzel bir etkinlik oldu. Daha önce ekinlerimizi biçip müzemizin tarlasına getirdik ve burada eğlenerek birlikte çalışıp üreterek, birlikte var olmanın güzelliğini yaşayarak Anadolu'nun paylaşma geleneğini, geride kalanın elinden tutma geleneğini tabiatı, insanı, köyü burada yaşadık ve ziyaretçilerimiz çok mutlu bir gün geçirdiler."
Yaşayan bir müze olduklarını dikkati çeken Yavuz, Anadolu'nun her tarafında sosyal sorumluluk projeleri olarak bu tür müzelerin filizlenmesini ve Anadolu'nun güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini anlattı.