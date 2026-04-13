Batman'da öğretmenin sır ölümü! Ayşegül Yıldırım'ın cansız bedeni evinde bulundu
13.04.2026 - 12:00
Batman'ın Gercüş ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan öğretmen Ayşegül Yıldırım (35), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Yıldırım telefonlara cevap vermeyince arkadaşları, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki kaldığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine Ayşegül Yıldırım’ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yerde Yıldırım’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Ayşegül Yıldırım’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Gercüş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.