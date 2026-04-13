GündemBatman'da öğretmenin sır ölümü! Ayşegül Yıldırım'ın cansız bedeni evinde bulundu
HaberlerGündem Haberleri Batman'da öğretmenin sır ölümü! Ayşegül Yıldırım'ın cansız bedeni evinde bulundu

Batman'da öğretmenin sır ölümü! Ayşegül Yıldırım'ın cansız bedeni evinde bulundu

13.04.2026 - 12:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)-

Batman'ın Gercüş ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan öğretmen Ayşegül Yıldırım (35), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

1Batman'da öğretmenin sır ölümü! Ayşegül Yıldırım'ın cansız bedeni evinde bulundu

Gercüş Koçak Ortaokulu’nda 7 yıldır görev yapan Türkçe Öğretmeni Ayşegül Yıldırım’dan hafta sonu haber alamayan meslektaşları ve yakınları, bugün mesaiye gelmemesi üzerine durumdan şüphelendi.

2Batman'da öğretmenin sır ölümü! Ayşegül Yıldırım'ın cansız bedeni evinde bulundu

Yıldırım telefonlara cevap vermeyince arkadaşları, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki kaldığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine Ayşegül Yıldırım’ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3Batman'da öğretmenin sır ölümü! Ayşegül Yıldırım'ın cansız bedeni evinde bulundu

Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yerde Yıldırım’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Ayşegül Yıldırım’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Gercüş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.