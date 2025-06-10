Başkan Ferdi Zeyrek'e son veda! Gözyaşları sel oldu, eşinden duygusal sözler: Bugün ona sözümü verdim
Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor. Zeyrek için ilk tören Büyükşehir belediye binasının önünde gerçekleşti. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı. Ferdi Zeyrek’in naaşı, ardından Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Binlerce kişi alana akın etti.
AA/DHA/İHA
• 10 Haziran 2025 - 14:23 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 10 Haziran 2025 - 14:23 • Son Güncelleme: