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GündemBaşkan Ferdi Zeyrek'e son veda! Gözyaşları sel oldu, eşinden duygusal sözler: Bugün ona sözümü verdim
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Başkan Ferdi Zeyrek'e son veda! Gözyaşları sel oldu, eşinden duygusal sözler: Bugün ona sözümü verdim

Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor. Zeyrek için ilk tören Büyükşehir belediye binasının önünde gerçekleşti. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı. Ferdi Zeyrek’in naaşı, ardından Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Binlerce kişi alana akın etti.

AA/DHA/İHA
• 10 Haziran 2025 - 14:23 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 10 Haziran 2025 - 14:23 • Son Güncelleme:
1Başkan Ferdi Zeyreke son veda Gözyaşları sel oldu, eşinden duygusal sözler: Bugün ona sözümü verdim

Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için belediye binası önünde tören gerçekleştirildi.

2Başkan Ferdi Zeyreke son veda Gözyaşları sel oldu, eşinden duygusal sözler: Bugün ona sözümü verdim

Tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Zeyrek'in cenazesi, üzerinde Türk bayrakları ve taraftarı olduğu Manisaspor'un bayrağının asıldığı cenaze aracıyla belediye binasının önüne getirildi.

3Başkan Ferdi Zeyreke son veda Gözyaşları sel oldu, eşinden duygusal sözler: Bugün ona sözümü verdim

Burada gerçekleştirilen törene Zeyrek'in annesi Gülten, eşi Nurcan ile kızları Nehir, Elif ve Zeynep Zeyrek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, çeşitli partilerden milletvekilleri, il ve ilçelerden belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

416 YAŞINDAN BERİ ELLERİMİZ HİÇ AYRILMADI

"16 YAŞINDAN BERİ ELLERİMİZ HİÇ AYRILMADI"

Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, törende gözyaşlarıyla yaptığı konuşmada, eşinin Manisa sevdalısı olduğunu, gecesini gündüzüne katıp "yapacak çok işim var" dediğini anlattı.

5Başkan Ferdi Zeyreke son veda Gözyaşları sel oldu, eşinden duygusal sözler: Bugün ona sözümü verdim

Eşinin hayalinin belediye başkanlığı olduğunu belirten Zeyrek, "16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep diyordu ki 'Nurcan dik dur 3 tane çocuğumuz var.' Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım, onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum.

6Başkan Ferdi Zeyreke son veda Gözyaşları sel oldu, eşinden duygusal sözler: Bugün ona sözümü verdim

O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal edin. 3 tane yavrum var. Sözümü tutacağım, onlara hem anne hem baba olacağım ama biliyorum ki bütün Manisa'nın, Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

7YÜKÜM AĞIR DİYORDU, ŞİMDİ BİZİM YÜKÜMÜZ HER ŞEYDEN AĞIR

"YÜKÜM AĞIR DİYORDU, ŞİMDİ BİZİM YÜKÜMÜZ HER ŞEYDEN AĞIR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 6 yaşından beri hep kürsüye çıkıp konuştuğunu, ancak en zor konuşmasının bu olduğunu söyledi.

8Başkan Ferdi Zeyreke son veda Gözyaşları sel oldu, eşinden duygusal sözler: Bugün ona sözümü verdim

Ferdi Zeyrek'in yerel seçimlerde Manisa'yı kazandığını anımsatan Özel, "Burada gördüğünüz, çocukluk arkadaşları olarak ortak özelliğimiz 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumuzun direği sızlardı. Ferdi, benden daha çok Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına ve Manisa'ya." diye konuştu.

9Başkan Ferdi Zeyreke son veda Gözyaşları sel oldu, eşinden duygusal sözler: Bugün ona sözümü verdim

Başkan Ferdi Zeyrek'in kendisine "yüküm ağır, memleketi emanet ettin gittin" dediğini aktaran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

10Başkan Ferdi Zeyreke son veda Gözyaşları sel oldu, eşinden duygusal sözler: Bugün ona sözümü verdim

"Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa'yı emanet etti gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. Onun kadar çok sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biridir. Mesela hitabeti iyi değildir, kürsüsü. Ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki, dinleyen ağzının içine düşer. Bir sohbet edip, bir elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı bir kişi yok."

11Başkan Ferdi Zeyreke son veda Gözyaşları sel oldu, eşinden duygusal sözler: Bugün ona sözümü verdim

Özel, Zeyrek'in ailesinin kendilerine emanet olduğunu kaydederek, helallik istedi. Cenaze törenine, Zeyrek'in annesi Gülten Zeyrek de katıldı.

12Başkan Ferdi Zeyreke son veda Gözyaşları sel oldu, eşinden duygusal sözler: Bugün ona sözümü verdim

Törende Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de konuşma yaptı.Öte yandan, belediye binasına ve çevredeki reklam panolarına, üzerinde "yastayız" yazılı Zeyrek'in fotoğrafının asıldığı görüldü.

13Başkan Ferdi Zeyreke son veda Gözyaşları sel oldu, eşinden duygusal sözler: Bugün ona sözümü verdim

Törenin ardından Zeyrek'in naaşı Hatuniye Camisi'ne götürülecek. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na götürülecek. Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak. Cenaze namazından sonra Zeyrek'in cenazesi, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek. Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.

14Başkan Ferdi Zeyreke son veda Gözyaşları sel oldu, eşinden duygusal sözler: Bugün ona sözümü verdim

Ferdi Zeyrek’in naaşı, büyükşehir belediyesindeki törenin ardından Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Cami’sine getirildi. Cenaze namazı öncesi getirildiği Hatuniye Camiinde eşi ve kızları biran olsun tabuttan ayrılmazken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in en büyük kızı Nehir Zeyrek'i alnından öperek teselli etti.

15Başkan Ferdi Zeyreke son veda Gözyaşları sel oldu, eşinden duygusal sözler: Bugün ona sözümü verdim

Manisa'da her siyasi görüşten insanın sevdiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için ikinci tören Hatuniye Camiinde gerçekleştirildi. Öğle namazı öncesi naaşı belediyeden alınarak Hatuniye Camiine getirilen Ferdi Zeyrek'in Türk Bayrağına sarılı ve üzeri karanfillerle kaplı tabutundan eşi ve kızları biran olsun ayrılmadı.

16Başkan Ferdi Zeyreke son veda Gözyaşları sel oldu, eşinden duygusal sözler: Bugün ona sözümü verdim

Tabutun başında eşinin kocaman bir kalbi olduğunu kaydeden Nurcan Zeyrek kızları için yaşamaya ve dik durmaya devam edeceğini söyledi. Ferdi Zeyrek'in ikiz kızları Elif ve Zeynep ise ellerindeki oyuncaklarla babalarının tabutunu öptü.