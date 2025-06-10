Başkan Ferdi Zeyrek'e son veda! Gözyaşları sel oldu, eşinden duygusal sözler: Bugün ona sözümü verdim

"Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa'yı emanet etti gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. Onun kadar çok sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biridir. Mesela hitabeti iyi değildir, kürsüsü. Ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki, dinleyen ağzının içine düşer. Bir sohbet edip, bir elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı bir kişi yok."