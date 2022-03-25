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BaşakşehirBaşakşehir'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Gedson'dan sonra şimdi de...
HaberlerBaşakşehir Haberleri Başakşehir'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Gedson'dan sonra şimdi de...
• 25 Mart 2022 - 13:45 • Son Güncelleme:

Başakşehir'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Gedson'dan sonra şimdi de...

Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdıktan sonra sarı kırmızılı camianın büyük tepkisini çeken Burak Elmas'a bir çalım da Göksel Gümüşdağ'dan geliyor. Başakşehir, Galatasaray taraftarlarının beğendiği yıldız orta sahayı renklerine bağlıyor...

• 25 Mart 2022 - 13:45 • Son Güncelleme:
1Başakşehirden Galatasaraya unutulmayacak transfer çalımı Gedsondan sonra şimdi de...
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Galatasaray bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadı. Sarı Kırmızılılar özellikle ligde 15. sırada yer alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Bir yandan mali kongreye hazırlanan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, diğer taraftan Luis Campos ve Pasquale Sensibile ile birlikte yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya çalışıyor.

2Başakşehirden Galatasaraya unutulmayacak transfer çalımı Gedsondan sonra şimdi de...

Sarı Kırmızılılarda tüm gözler mali genel kurula çevrilirken gelecek sezonun transfer planlaması da yapılmaya başlandı. Ligde ve kupada istediği sonuçları alamayan fakat tam aksine Avrupa'da eski günlerini hatırlatan bir performans sergileyen Galatasaray'da birçok isim piyasa değerini artırdı ve büyük kulüplerin radarına girdi.

3Başakşehirden Galatasaraya unutulmayacak transfer çalımı Gedsondan sonra şimdi de...

Sarı Kırmızılılarda özellikle savunmadaki güven veren görüntüleriyle Marcao ve Nelsson, hücumda Galatasaray'ın en etkili isimleri Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed, orta sahadaki mücadeleci oyunuyla Berkan Kutlu ve Sacha Boey birçok kulüp tarafından yakından takip edildi. Galatasaray'ın Beşiktaş ve Barcelona maçlarına Avrupa'dan birçok scoutun geldiği belirtilmişti.

4Başakşehirden Galatasaraya unutulmayacak transfer çalımı Gedsondan sonra şimdi de...

İç ve dış transferde önemli adımlar atmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'ın gelir beklediği en büyük hamle ise Marcao'nun satışı gibi görünüyor. Takıma verilen 4 günlük izinde İtalya'ya giden ve burada temsilcisiyle beraber hem Roma hem de Napoli ile transfer görüşmeleri yapan Brezilyalı savunmacı için artık kulübe resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.

5Başakşehirden Galatasaraya unutulmayacak transfer çalımı Gedsondan sonra şimdi de...

Bu sezon Avrupa Ligi'nde forma giydiği 8 maçın 7'sinde haftanın 11'ine seçilerek adını devlere duyurmayı başaran Marcao için şimdiden çok yüksek bir bonservis bedeli belirlendi.

6Başakşehirden Galatasaraya unutulmayacak transfer çalımı Gedsondan sonra şimdi de...

Sarı-Kırmızılı yönetimin Marcao'nun menaceriyle de görüşerek, "Kapıyı 25 milyon Euro'dan açarız" dediği öğrenildi. Galatasaray'ın İtalyan Sportif Direktörü Sensibile'nin, Marcao'ya Serie A'dan yapılacak tekliflerde bizzat devreye gireceği de gelen haberler arasında. Campos ise başta Fransa ve İspanya olmak üzere birkaç ülkede daha ilişkilerini kullanarak 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değerini yükseltmeye çalışacak.

7Başakşehirden Galatasaraya unutulmayacak transfer çalımı Gedsondan sonra şimdi de...

Diğer taraftan olası bir Marcao satışına karşı Sambacı'nın yerini kısa sürede doldurmak üzere bir stoper havuzu oluşturulduğu belirtiliyor. Bu doğrultuda aralarında yerli oyuncuların da olduğu, genç ve gelecek vadeden birçok savunmacıyla görüşmeler yapılacağı öğrenildi.

8Başakşehirden Galatasaraya unutulmayacak transfer çalımı Gedsondan sonra şimdi de...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası FIFA'nın kulüplere, her iki ülkeden transfer yapma izni vermesi sonrası Medipol Başakşehir, ismi uzun süre Galatasaray ile anılan Lokomotiv Moskovalı Alexis Beka Beka'yı gündemine aldı.

9Başakşehirden Galatasaraya unutulmayacak transfer çalımı Gedsondan sonra şimdi de...

Edinilen bilgiye göre, turuncu-lacivertlilerin, Rus devinin 20 yaşındaki yıldız adayı Beka Beka'yı kadrosuna katmaya hazırlandığı öğrenildi.

10Başakşehirden Galatasaraya unutulmayacak transfer çalımı Gedsondan sonra şimdi de...

Galatasaray'ın da istediği Beka Beka için oyuncunun menajeri transfer iddialarına ilişkin, "Bu haber, bu bilgi doğru değil. Oyuncunun Rusya'da kalıp kalmak istemediğinde dair henüz net bir bilgimiz yok. Kendisiyle bunu konuşmadık, bir bilgi sahibi değiliz." demişti. Genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Galatasaray'a karşı mücadele etmişti.

11Başakşehirden Galatasaraya unutulmayacak transfer çalımı Gedsondan sonra şimdi de...

20 yaşındaki Fransız ön liberonun İstanbul'dan paylaşım yapması Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırmıştı fakat oyuncunun Başakşehir için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

12Başakşehirden Galatasaraya unutulmayacak transfer çalımı Gedsondan sonra şimdi de...

Hem ön libero hem de stoper bölgesinde oynayabilen 20 yaşındaki Fransız oyuncu, bu sezon Lokomotiv Moskova ile toplamda 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı. Transfermrkt verilerine göre oyuncunun değeri 3 milyon 500 bin euro. Lokomotiv Moskova, Beka Beka'yı 2021 yazında SM Caen'den 6 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

13Başakşehirden Galatasaraya unutulmayacak transfer çalımı Gedsondan sonra şimdi de...

 

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