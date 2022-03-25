Başakşehir'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Gedson'dan sonra şimdi de...

İç ve dış transferde önemli adımlar atmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'ın gelir beklediği en büyük hamle ise Marcao'nun satışı gibi görünüyor. Takıma verilen 4 günlük izinde İtalya'ya giden ve burada temsilcisiyle beraber hem Roma hem de Napoli ile transfer görüşmeleri yapan Brezilyalı savunmacı için artık kulübe resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.