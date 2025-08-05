Bartın'da 80 milyon yıllık doğa harikası! Milyonlarca ziyaretçi çekiyor

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Eşiyle birlikte Çorum'dan gelen Mücahit Çakallı ise "Buraya internet üzerinde ve daha önce buraya gelen arkadaşlarımızın tavsiyesiyle geldik. Bizlere arkadaşlarımız 'çok güzel' deyince biz de bu seneki yaz tatilimizi buraya ayırdık. Mutlaka buranın görülmesi gereken bir yer olduğunu söyleyebilirim. Ben Çorumluyum, bu bölgeye de yakınım. Şu zamana kadar gelmediğim için çok pişmanım. Bundan sonra her yıl buraya gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu. (DHA)